Shanghai Lujiazui unterzeichnete über 30 globale Dienstleister

SHANGHAI, 23. September 2022 /PRNewswire/ -- Mehr als 30 weltweit tätige Dienstleistungsunternehmen unterzeichneten am Dienstag Verträge zur Gründung von Niederlassungen in Lujiazui, einer Finanzzone in Shanghai, wie das Lujiazui Administration Bureau of China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone am Dienstag bekannt gab.

Am Dienstag nahmen rund 200 Vertreter der weltweit führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Anwaltskanzleien, Beratungsunternehmen und andere Anbieter hochwertiger professioneller Dienstleistungen an einem Treffen teil, bei dem es darum ging, Lujiazui in ein globales Zentrum für Anlageinformationen und -dienstleistungen zu verwandeln.

Auf dem Gipfeltreffen unterzeichneten professionelle Dienstleistungseinrichtungen wie DLA Piper, Mazars und CBRE auch strategische Kooperationsvereinbarungen mit dem Büro, um Investitionen zu fördern.

In der Finanzstadt Lujiazui sind bereits viele der weltweit führenden Anbieter von Rechts-, Buchhaltungs-, Beratungs- und Personaldienstleistungen ansässig.

Ein am Dienstag von der Behörde veröffentlichter Entwicklungsplan für globale professionelle Dienstleistungsanbieter zielt darauf ab, mehr führende und intelligente professionelle Dienstleistungseinrichtungen anzuziehen und die Entwicklung einer qualitativ hochwertigen Industrie zu fördern, erklärte Yuan Yefeng, stellvertretender Direktor des Lujiazui Administration Bureau.

Bildunterschrift: Unterzeichnung des Residency Agreement zwischen der Finanzstadt Lujiazui und Vertretern professioneller Dienstleistungsunternehmen

Bildunterschrift: Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen der Finanzstadt Lujiazui und Vertretern professioneller Dienstleistungsunternehmen

