少数族裔协会和标普致敬多元文化买家的力量

Toyota RAV-4被评为"整体最多未来多数车"（Top Overall Future Majority Vehicle）

迈阿密2022年10月12日 /美通社/ -- 今天上午，在美国全国少数族裔汽车经销商协会（NAMAD）和S&P Global Mobility（前身为IHS Markit）在迈阿密海滩枫丹白露酒店举行的2022年NAMAD年度会议上，颁发了第七届年度多样性销量领导力奖（DVL）。该奖项计划旨在表彰那些少数族裔消费者推动销售领导地位的品牌。

美国人口普查统计数据预测，到2045年，少数族裔将成为"未来多数"。

北美丰田的RAV4被评为“整体最多未来多数车”（Top Overall Future Majority Vehicle）

NAMAD总裁Damon Lester表示："‘未来多数'现实在今年的颁奖典礼上得到了呼应，展示了少数族裔购车者对经济的巨大影响，并让人们意识到汽车行业仍然缺乏多样性。"

在奖项计划和会议期间，NATAD和S&P Global Mobility合作庆祝少数族裔消费者推动销售领导地位的品牌，同时也向行业宣传并教育行业必须建立一个反映美国日益多元化人口的经销商机构。

久负盛名的DVL奖项获得者展示拥有少数族裔消费者的最高新车注册量。今年的奖项是根据代表2022车型年的S&P Global Mobility数据分析颁发的。

S&P Global Mobility首席多元化官Marc Bland表示："DVL奖的最初目标是在美国汽车行业内提高对少数族裔消费者购买最多的车辆的认识。但现在游戏已经改变，"未来多数"的定义是真实的。我们很荣幸能够表彰这些销量最高的车型及各自的制造商，以支持他们为覆盖日益多元化的消费者群体而做出的努力。"

今年，NAMAD和S&P Global Mobility授予北美丰田的RAV4""整体最多未来多数车"（Top Overall Future Majority Vehicle）"DVL奖，这是该项目期间颁发给丰田/雷克萨斯的十一个奖项之一。Top Overall Ethnic Vehicle是汽车品牌最受推崇的DVL奖项，致力于推动对亚裔、印第安人、西班牙裔和非裔美国人汽车买家的销售领导力。

以下是今年DVL获奖制造商的完整名单：

非豪华类别获奖者

次紧凑型：日产Versa

传统紧凑型：丰田卡罗拉

中型：丰田凯美瑞

传统全尺寸：道奇战马

次紧凑型多用途车和多用途加强版车：本田HR-V

紧凑型CUV和SUV：丰田RAV4

低到高中型CUV和SUV：丰田汉兰达

跑车和中型跑车：道奇挑战者

中型面包车：丰田赛那

紧凑型到一吨面包车：奔驰Sprinter

紧凑型到中型皮卡：丰田Tacoma

四分之三吨或一吨皮卡车：公羊2500/3500

半吨皮卡：雪佛兰Silverado

全尺寸SUV：雪佛兰Tahoe

豪华类别获奖者

豪华次紧凑型：雷克萨斯UX

豪华紧凑型：宝马330

豪华中型：雷克萨斯ES

豪华全尺寸：奔驰S级

豪华异域风情、气派全尺寸和运动型：雪佛兰科尔维特

豪华次紧凑型CUV：奥迪Q3

豪华紧凑型CUV：宝马X3

豪华中型CUV：雷克萨斯RX

豪华中型SUV：奔驰GLE

豪华全尺寸SUV：宝马X7

整体最多未来多数豪华车：雷克萨斯RX

"整体最多未来多数车"（Top Overall Future Majority Vehicle）: 丰田RAV4

多次获奖的制造商名单如下：

丰田/雷克萨斯 - 十一（11）项DVL奖

Stellantis (道奇/公羊) - 三（3）项DVL奖

奔驰 - 三（3）项DVL奖

通用汽车（雪佛兰）- 三（3）项DVL奖

宝马 - 三（3）项DVL奖

日产 - 一（1）项DVL奖

本田 - 一（1）项DVL奖

奥迪 - 一（1）项DVL奖

需要注意的是，一些没有获奖的提名者仍然是极具竞争力的竞争者。那些没有获奖的公司现在具备制定改进战略的洞察力和动力，可在2023年及以后触达"未来多数"。

关于美国少数族裔汽车经销商协会

美国少数族裔汽车经销商协会（NAMAD）的目标是追求汽车经济部门各个方面的少数族裔企业和多样化员工富有意义的存在和参与，包括：

增加美国各社区少数族裔拥有的经销商数量

倡导汽车制造环境中工作场所和供应商的多样性

支持少数族裔参与汽车零售销售和服务领域

NATAD致力于发展战略关系，倡导确保多样性和经济平等的商业政策和实践的进展仍然是美国汽车行业各个方面的优先事项。

NAMAD是一家501(c)(3)非营利免税组织，总部设在华盛顿特区地区。有关美国少数族裔汽车经销商协会的信息，请访问www.namad.org

关于S&P Global Mobility

在S&P Global Mobility，我们提供从无与伦比的汽车数据中获得的宝贵洞察，使我们的客户能够预测变化，并坚定地做出决策。我们的专业知识帮助他们优化业务，触达合适的消费者并塑造移动出行的未来。我们敞开汽车创新的大门，揭示当今的购买模式，并帮助客户规划未来的新兴技术。

S&P Global Mobility是S&P Global（纳斯达克股票代码：SPGI）旗下机构。S&P Global是全球资本、大宗商品和汽车市场信用评级、基准、分析和工作流程解决方案的领先供应商。 通过我们提供的每一项服务，我们帮助许多世界领先的组织应对经济形势，让他们能够在今天就能规划明天。如需了解更多信息，请访问www.spglobal.com/mobility

National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD)

SOURCE National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD)