SHARE IT BIG COM PAPA JOHNS

Campanha global mais recente convida os fãs de pizza a compartilharem experiências alegres e descobrirem a New York Style Pizza, a primeira de sua categoria

MILTON KEYNES, Inglaterra, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Papa Johns está deixando as mãos falarem em sua mais recente campanha de marketing internacional, para marcar o lançamento de sua linha Share it Big.

Em uma ousada ideia criativa para a marca, a nova campanha utiliza eficazmente somente pares de mãos da geração Z para dramatizar a alegria de compartilhar, rasgando, segurar e dobrar o seu maior pacote de refeições até o momento.

Share It Big with Papa Johns New York Style Pizza Share It Big with Papa Johns New York Style Pizza

A nova comunicação também destaca o item mais importante da linha, a New York Style Pizza, uma categoria, o primeiro lançamento do Papa Johns, quando se torna a primeira marca de pizza do mundo a lançar a mais autêntica experiência de pizza de Nova York fora da Big Apple.

Anunciada como a experiência gastronômica mais compartilhável do Papa Johns até o momento, a linha Share It Big ganha vida por meio de um cenário vibrante, atraentes pistas culturais da geração Z e uma dinâmica trilha sonora de campanha que repete a letra "I'm a big deal" (Eu sou extraordinário), em referência ao desejo da geração Z de se tornar grande em todos os aspectos da vida.

O filme começa com uma mão emergindo de dentro de uma caixa do Papa Johns, segurando uma fatia de pizza, antes que vários conjuntos de mãos hiperestilizadas se juntem para compartilhar pedaços grandes de pizzas e complementos, culminando em um destaque dramático para a última fatia.

As mãos também mostram aos espectadores três técnicas experimentadas e testadas para as fatias finas e superdimensionadas da New York Style Pizza, incluindo os métodos "dobrar de dentro para fora", "dobrar no meio" e "carteira de pizza".

O lançamento da linha Share It Big também marca o retorno da campanha anual do Papa Johns, Slice of Happiness, que mostra a marca doando fatias de pizzas para instituições de caridade e boas causas em todo o mundo, por meio da missão da marca Hungry for Better.

Em meio ao crescimento das questões de insegurança alimentar em todo o mundo, o Papa Johns tem como objetivo dobrar as doações do ano passado e fornecer até dois milhões de fatias de pizza às organizações locais, geradas por meio de compras de pizzas elegíveis.

Jo Blundell, vice-presidente internacional de marketing do Papa Johns, comentou: ""Nossa mais recente campanha Share It Big celebra as grandes fatias de pizza, ótimos sabores e grandes ocasiões de compartilhamento que fazem do Papa Johns o ingrediente social da geração Z. Share It Big se refere não apenas à nossa experiência gastronômica mais compartilhável até o momento, mas também à meta da marca de dobrar nossas doações de pedaços de pizza Slice of Happiness em 2022, em prol de mais iniciativas voltadas para a comunidade."

A nova campanha multicanal será realizada em mercados selecionados na América Latina no quarto trimestre, em conjunto com uma competição com o tema do futebol para ganhar um de três carros novos, operando exclusivamente na Costa Rica, Panamá e Guatemala.*

A linha Share It Big do Papa Johns atualmente está disponível para pedidos em mercados selecionados por meio do www.papajohns.com ou aplicativos locais de pedidos.

Notas aos editores

Para mais informações sobre qualquer um dos itens disponíveis no menu do Papa Johns, acesse PapaJohns.com.

Para perguntas de imprensa, entre em contato com [email protected] .

*Os detalhes completos dessa promoção podem ser encontrados em http://promocionespj.com somente residentes da Costa Rica, do Panamá e da Guatemala com mais de 18 anos de idade são elegíveis para concorrer.

Sobre o Papa Johns

A rede Papa Johns International, Inc. (NASDAQ: PZZA) abriu suas portas em 1984 com um objetivo em mente: MELHORES INGREDIENTES. UMA PIZZA MELHOR.® Papa Johns acredita que usar ingredientes de alta qualidade resulta em pizzas de qualidade superior. Sua massa original é feita de apenas seis ingredientes e é fresca, nunca congelada. Para o recheio das pizzas do Papa Johns, são utilizados queijo de verdade feito de mussarela, molho de pizza feito com tomates maduros que vão da plantação para lata no mesmo dia e carne sem enchimento. Foi a primeira cadeia nacional de entrega de pizzas a anunciar a remoção de sabores artificiais e corantes sintéticas de todo o seu cardápio de alimentos. O Papa Johns está sediado em Louisville, no Kentucky, e é a terceira maior empresa de entrega de pizzas do mundo e, em 26 de setembro de 2021, contava com mais de 5.500 restaurantes em 50 países e territórios. Para mais informações sobre a Empresa ou para pedir pizzas on-line, acesse www.PapaJohns.com ou baixe o aplicativo móvel do Papa Johns para iOS ou Android.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Mo5_D4DGrSA

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1950735/PAPA_JOHNS.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1758979/Papa_Johns_Logo.jpg

FONTE Papa John’s

SOURCE Papa John’s