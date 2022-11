SHARE IT BIG CON PAPA JOHNS

La última campaña mundial invita a los aficionados a la pizza a compartir experiencias disfrutables y a descubrir el inicio de una nueva categoría con la primera pizza con estilo Nueva York

MILTON KEYNES, Inglaterra, 21 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Papa Johns deja que las manos hablen en su última campaña de marketing internacional, para marcar el lanzamiento de su serie de productos "Share It Big".

En un atrevido giro creativo de la marca, la nueva campaña se basa en utilizar en forma poderosa solamente pares de manos de la Generación Z para dramatizar la alegría de compartir, tomar, sostener y doblar su productos de mayor tamaño hasta el momento.

Share It Big with Papa Johns New York Style Pizza

El nuevo anuncio también destaca la pizza con estilo Nueva York como artículo protagónico, y el hecho de que sea el primer lanzamiento de Papa Johns en esta categoría, ya que se convierte en la primera marca de pizza del mundo en lanzar la experiencia de pizza más auténtica de Nueva York más allá de la Gran Manzana.

Anunciada como la experiencia gastronómica más fácil de compartir de Papa Johns hasta la fecha, la serie de anuncios "Share It Big" cobra vida a través de un vibrante color de fondo, llamativas señales culturales de la Generación Z y una dinámica banda de sonido de campaña que repite la frase musicalizada "I'm a big deal", en referencia al deseo de la Generación Z de ve a lo grandeen todos los aspectos de la vida.

La proyección comienza con una mano que sale del interior de una caja de Papa Johns y sostiene una porción de pizza, antes de que aparezcan varios grupos de manos hiperestilizadas para compartir pizzas de gran tamaño y sus acompañamientos, culminando en un dramático enfrentamiento por la última porción.

Las manos también muestran a los espectadores tres técnicas evaluadas y aprobadas para las porciones delgadas y grandes de la pizza con estilo Nuevo York, incluidos los métodos "doblado de adentro hacia afuera", "doblado por la mitad" y "billetera de pizza".

El lanzamiento de la serie de productos "Share It Big", también marca el regreso de la campaña anual "Slices of Happiness" de Papa Johns, que permite a la marca donar porciones de pizza a organizaciones benéficas y buenas causas en todo el mundo, a través de su misión de marca "Hungry for Better".

En medio del crecimiento de los problemas de inseguridad alimentaria en todo el mundo, Papa Johns tiene como objetivo duplicar las donaciones del año pasado y ofrecer hasta dos millones de porciones de pizza a organizaciones locales, generadas a través de la compra de pizzas que califiquen para.

Jo Blundell, vicepresidente de Marketing Internacional de Papa Johns, comentó: "Nuestra última campaña Share It Big, celebra las grandes porciones de pizza, los grandes sabores y las grandes ocasiones de compartir que hacen de Papa Johns el ingrediente social de la Generación Z. Share It Big' no solo hace referencia a nuestra experiencia gastronómica más fácil de compartir hasta la fecha, sino también al objetivo de la marca de duplicar nuestras donaciones de porciones pizza en la campaña 'Slices of Happiness' de 2022, en beneficio de más iniciativas impulsadas por las comunidades".

La nueva campaña multicanal se desarrollará en mercados seleccionados de Latinoamérica durante el cuarto trimestre, junto con una competencia con temática de fútbol para ganar uno de tres automóviles modelo 2023 que se llevará a cabo exclusivamente en Costa Rica, Panamá y Guatemala.*

La serie de productos "Comparte a lo grande" de Papa Johns ya está disponible para pedidos en mercados seleccionados, a través de www.papajohns.com o de aplicaciones de pedidos locales.

Acerca de Papa Johns

Papa Johns International, Inc. (NASDAQ: PZZA) abrió sus puertas en 1984 con un objetivo en mente: MEJORES INGREDIENTES. MEJOR PIZZA.® Papa Johns cree que el uso de ingredientes de alta calidad permite que las pizzas tengan una calidad superior. Su masa original está compuesta de solo seis ingredientes y es fresca, nunca congelada. Papa John's agrega a sus pizzas queso mozzarella real, salsa de pizza hecha con tomates madurados en la planta que van desde el huerto a la lata en el mismo día y carne libre de aditivos. Fue la primera cadena de entregas de pizza de EE. UU. en anunciar la eliminación de saborizantes artificiales y colorantes sintéticos de todo su menú de comidas. Papa Johns tiene su sede en Louisville, Kentucky, y es la tercera empresa de entregas de pizza más grande del mundo, con más de 5.500 restaurantes en 50 países y territorios al 26 de septiembre de 2021. Para obtener más información sobre la compañía o para ordenar pizza en línea, visite www.PapaJohns.com o descargue la aplicación móvil de Papa Johns para iOS o Android.

