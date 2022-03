SHAREit entre as cinco principais fontes de mídia que impulsionam compras no aplicativo global não relacionadas a games segundo o Índice de Desempenho 14 da AppsFlyer

SINGAPURA, 23 de março de 2022 /PRNewswire/ -- SHAREit Group, uma empresa global de tecnologia, anunciou hoje que seu aplicativo de compartilhamento e streaming de conteúdo digital SHAREit foi classificado em 4º lugar globalmente como fonte de mídia em classificações de volume e potência em categorias não relacionadas a games e em 7º lugar no índice de compras no aplicativo (IAP) em todas as categorias, estabelecendo outro marco de crescimento. A empresa também ficou em 8º lugar no índice de retenção global em todas as categorias por gerar enormes volumes.

O SHAREit também saltou para classificações mais altas nas categorias de jogos no índice de retenção e compras no aplicativo globalmente, tendo entrado em categorias como jogos casuais e midcore no sudeste da Ásia. As classificações foram fornecidas pela AppsFlyer, uma plataforma de medição e experiência de marketing que divulgou a 14ª edição de seu Índice de Desempenho esta semana, apresentando as principais fontes de mídia em publicidade móvel. Ressaltando o boom de investimento financeiro em mercados como a América Latina e o Sudeste Asiático, o SHAREit está, pela primeira vez, entre os três primeiros no índice de retenção e mantém sua posição entre os 5 primeiros no índice IAP, quando comparado ao primeiro semestre de 2021, na categoria de volume de finanças e investimentos.

O SHAREit tornou-se uma plataforma de marketing preferida por profissionais de marketing móvel à medida que procuram impulsionar usuários e branding de qualidade, e essas classificações destacam o papel do aplicativo no crescimento do ecossistema. O SHAREit está apoiando o crescimento de empresas líderes - grandes empresas para startups - de jogos e espaço fintech em todo o mundo. A editora líder de mídia busca impulsionar a inclusão digital e financeira nos mercados emergentes, como o Sudeste Asiático, rompendo as barreiras e oferecendo acesso aos não atendidos. Como o alicerce fundamental da infraestrutura digital nesses mercados, a plataforma on-line e off-line melhorou o alcance e a acessibilidade dos serviços digitais e, durante um período de tempo, ganhou enorme confiança à medida que os usuários continuam a compartilhar arquivos em velocidades rápidas, novos aplicativos - por exemplo, aqueles que atendem às suas necessidades bancárias e financeiras - jogos para celular e recomendações dentro de sua comunidade.

"Os jogos móveis e os pagamentos digitais são duas tendências principais a serem assistidas nos mercados emergentes em todo o mundo e estamos entusiasmados em impulsionar ainda mais esses mercados. Os gastos dos consumidores em aplicativos de jogos aumentaram 16% em 2021 e atingiram um impressionante valor de 116 bilhões de dólares em todo o mundo. Os smartphones estão impulsionando um boom global de fintech com localidades como América Latina, África e Sudeste Asiático observando o surgimento de neobanks, empresas de empréstimo para consumidores e empresas de pagamentos. Devido ao enorme potencial, estamos trabalhando extensivamente com aplicativos de jogos e instituições financeiras para ajudá-los a explorar os nativos digitais nos mercados emergentes", disse Karam Malhotra, sócio e vice-presidente global do SHAREit Group. "Como uma editora líder de mídia que impulsiona compras em aplicativos para marcas de jogos e fintech no mundo, estamos focados em desenvolver o ecossistema e impulsionar a transformação de hábitos e estilo de vida digitais."

O recurso principal do SHAREit é a transferência de arquivos ponto a ponto, que permite aos usuários compartilhar arquivos, fotos, música e muito mais com outros dispositivos, sem utilizar a internet ou conexão Bluetooth. Como um dos primeiros parceiros de canal de aplicativos do Google Play, ele também garante transferências seguras de aplicativos com compartilhamento de aplicativos off-line ponto a ponto.

Além do recurso de compartilhamento de arquivos de alta velocidade, o SHAREit também ajuda seus usuários a economizar espaço de memória em seus dispositivos, o que elimina a necessidade de baixar outros aplicativos de ferramentas. Os recursos adicionais do aplicativo incluem limpador de telefone, amplificador de celular, economia de bateria, gerenciador de arquivos e transferência de arquivos de recursos para jogos - tudo direcionado para oferecer uma experiência de smartphone otimizada aos usuários.

O SHAREit Group lançou uma solução global de pagamentos, a PayerMax, que está comprometida em construir um ambiente de pagamento seguro, confiável e conveniente. Eles estão trabalhando para capacitar empresas em todo o mundo a crescer, ajudando-as a se integrarem às vias de compra de pessoas nos mercados emergentes e, ao mesmo tempo, gerando uma melhor experiência do comprador.

Daqui em diante, o SHAREit busca integrar a plataforma de publicidade e as soluções de pagamento global para oferecer um circuito fechado de publicidade comercial por meio de suas soluções sistêmicas eficientes e abertas.

Sobre o SHAREit Group

O SHAREit Group é uma empresa global de tecnologia que construiu um conjunto diversificado de aplicativos instalados por quase 2,4 bilhões de usuários em todo o mundo, incluindo seu principal aplicativo, o SHAREit. Eles variam de ferramentas populares no espaço de serviços públicos a aplicativos de conteúdo de entretenimento digital. A rede de negócios do SHAREit Group abrange mais de 150 países em 45 idiomas diferentes. O SHAREit visa ajudar as marcas a atingir seus objetivos comerciais e os usuários a acessar conteúdo digital contínuo da mais alta qualidade possível.

Para mais informações, acesse www.ushareit.com

Você pode visualizar o Índice de Desempenho da AppsFlyer - Edição 14 aqui: https://www.appsflyer.com/resources/reports/performance-index/

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1665897/SHAREit_Logo.jpg

