SHAREit лидирует среди медиа-издателей в ЮВА и на Ближнем Востоке во II полугодии 2020 г.

В предыдущей версии индекса эффективности AppsFlyer (выпуск XI за первое полугодие 2020 г.) компания SHAREit также заняла первое место на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии с впечатляющим ростом доли установки приложений — на 160%. В рейтинге оценивается уникальный набор приложений и сервисов SHAREit, благодаря которым это приложение популярно не только среди клиентов, но и является незаменимым ресурсом для маркетологов.

Партнер и вице-президент компании SHAREit Карам Малхотра (Karam Malhotra) заявил: «Голос пользователя никогда не звучал столь громко, как сегодня. Пользователям нужен выбор, гибкость функций и легкий доступ к персонализированному цифровому контенту посредством мобильных устройств. Наша глобальная платформа предлагает уникальное сочетание возможностей для игр, а также поиска, потребления и обмена контентом в соответствии с высокими ожиданиями клиентов. Мы постоянно ищем способы повысить уровень взаимодействия с SHAREit, чтобы сделать наше приложение полезным, удобным и обеспечить его бесперебойную работу. Мы очень рады получить статус самого быстрорастущего медиа-издателя на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии — это лишний раз демонстрирует, как SHAREit стремится обеспечить гибкость, автономность и полезность нашей платформы для потребителей, помогая рекламодателям развивать свой бизнес с помощью сообщества SHAREit».

Основная функция SHAREit — пиринговая передача файлов, позволяющая пользователям обмениваться изображениями, музыкой и иным контентом с другими устройствами без использования активного подключения к сети Интернет или Bluetooth. В качестве первого партнера Google Play по распространению приложений SHAREit обеспечивает безопасную передачу за счет пирингового совместного использования приложений без подключения к сети Интернет. Это позволяет пользователям обмениваться приложениями через SHAREit, добавляя их в пользовательскую библиотеку Play и управляя обновлениями приложений, когда устройство подключается к сети.

SHAREit — популярная универсальная платформа цифрового контента, предоставляющая пользователям услуги по поиску и потреблению контента и игр. В приложении SHAREit есть специальный игровой центр, где представлены игры HTML5, игровые видео и возможность скачивания популярных игр. Пользователям доступны игры любых жанров, а также один из крупнейших каталогов мобильных игр от разработчиков со всего мира.

Постоянно работая над повышением качества продукции, SHAREit привлекает популярных региональных создателей контента, зарекомендовав себя в качестве хаба коротких видеороликов. Как результат, пользовательская база приложения растет рекордными темпами по всему миру одновременно с повышением уровня вовлеченности. SHAREit может похвастаться активной пользовательской базой, насчитывающей свыше 1,8 млрд пользователей из почти 200 стран и регионов. В настоящее время у приложения есть более 500 млн ежемесячных активных пользователей по всему миру.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: http://www.ushareit.com/

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О компании SHAREit Group:

SHAREit Group — технологическая компания, услугами которой пользуются около 2,4 млрд пользователей по всему миру, а ее бизнес-сеть охватывает до 200 стран и регионов, работая на 45 различных языках. Компании принадлежат многочисленные популярные инструменты и интерактивные развлекательные приложения, такие как SHAREit, WATCHit и т. д.

SHAREit, основное приложение компании, является одной из крупнейших в мире офлайн- и онлайн-платформ для игр, стриминга и передачи данных. У приложения свыше 500 млн ежемесячных активных пользователей по всему миру, оно особенно популярно на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Европы.

В рейтинге эффективности AppsFlyer группа компаний SHAREit признана самым быстрорастущим медиа-издателем в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке в 2020 году, а в рейтинге количества скачиваний AppAnnie она стала вторым в мире медиа-издателем. Ее представительства открыты в Сингапуре, Индонезии, Филиппинах, Дубае и Южной Африке.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1474871/SHAREit.jpg

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http://www.ushareit.com/



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