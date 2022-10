SHAREit utvider markedsandelen i nordiske land og tilbyr annonsører et nytt globalt publikum

SINGAPORE, 13. oktober 2022 /PRNewswire/ -- Det globale teknologiselskapet SHAREit Group har raskt vokst til en globalt viktig plattform for både brukere og annonsører. Spesielt kjent i spillfellesskapet som en go-to-plattform, strekker SHAREits forretningsnettverk seg over 150 land på 45 språk. Nå holder SHAREit på med å utvide sin virksomhet fra Asia, Midtøsten, Afrika og Sør-Amerika til Storbritannia og EU.

Den sentrale blant applikasjonene til SHAREit Group er SHAREit-appen som gjør det mulig for brukere å dele en rekke store multimediefiler raskt og i høy kvalitet uten å bruke mobildata eller internettforbindelse. SHAREit Groups oppgave er å gjøre digitalt innhold tilgjengelig for alle, spesielt for mennesker i fremvoksende markeder.

Over 50 % av menneskene i alderen 6-64 i EU spiller videospill og 47 % er kvinner. Vest-Europa er hjemstedet til nesten 209 millioner mobilspillere, og med utviklere som King, Rovio, Ubisoft, Gameloft, Supercell og mange flere selskaper som leder satsingen i EU, vil markedet bare bli sterkere. SHAREit er glad for å gå inn i et marked i eksponentiell vekst.

SHAREits vekst bygger seg på prinsippet om deling som er muliggjort av brukeropplevelser i høy kvalitet og muntlig markedsføring. I Asia, Midtøsten og Afrika har anbefaling fra person til person spesielt viktig plass. Det har skapt et sosialt økosystem, med folk som oppdager nye apper gjennom venner og familie. SHAREit tilbyr markedsførere en sjelden plattform som når et bredt internasjonalt publikum. SHAREit kobler nå annonsører og brukere på tvers av et bredt spekter av voksende bransjer. De mest fremtredende er: e-handel, spillindustri, finansteknologi, matteknologi og OTT.

SHAREit deltok på verdens ledende spillkonferanse - Pocket Gamer Connects i Helsinki 27.-28. september 2022. Selskapet delte hvordan SHAREits massive nettverk for deling av spill mellom mennesker kan åpne muligheter for fortsatt brukervekst og inntektsgenerering for mobilspill nå og i fremtiden.

Arunabh Madhur, regional visepresident og forretningsleder i Europa, Midtøsten og Afrika hos SHAREit Group sier: "SHAREit er en inngangsport til de fremvoksende markedene. Vi kobler våre nye markedsføringspartnere i Europa med våre brukermiljøer i fremvoksende markeder rundt om i verden. Vi har allerede bevist potensialet i spillsektoren og nå ønsker vi å gi våre partnere muligheten til å vokse og ekspandere globalt på tvers av bransjer også i Norden."

Selskapets globale rangeringer gjenspeiler populariteten og suksessen til appen. I følge AppsFlyer Performance Index H2 2021, rangerte SHAREit på fjerdeplass globalt i volum- og ytelsesrangeringer i kategoriene ikke knyttet til spill og på sjuende plass i alle kategoriene i In-App Purchases (IAP)-indeksen. I tillegg rangerte SHAREit åttende i den globale retesjonsindeksen i alle spillkategoriene.

SHAREit Group er et globalt teknologiselskap som har utviklet en mangfoldig pakke med applikasjoner installert av nesten 2,4 milliarder brukere over hele verden, inkludert kjerneappen SHAREit. Disse strekker seg fra populære verktøy i vaskerom til applikasjoner for digitalt underholdning. SHAREit Groups forretningsnettverk strekker seg over 150 land på 45 forskjellige språk. SHAREit har som mål å hjelpe merkevarer med å nå sine forretningsmål og brukere å få tilgang til sømløst digitalt innhold av høyest mulig kvalitet.

