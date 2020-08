Sharjah honra las iniciativas de empoderamiento de refugiados de impulso cultural de Tumaini Letu, de Malawi

La organización sin ánimo de lucro es la receptora de 136.000 dólares estadounidenses como ganadora del cuarto premio Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support 2020

SHARJAH, EAU, 20 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Tumaini Letu, una organización sin ánimo de lucro basada en el Dzaleka Refugee Camp de Malawi, África, es la ganadora de la cuarta edición del Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support (SIARA). El premio se otorga cada año por medio de The Big Heart Foundation (TBHF), una organización humanitaria mundial basada en los EAU dedicada a ayudar a los refugiados y las personas en un mundo necesitado, en colaboración con la United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).