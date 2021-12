SHARK BEAUTY ANUNCIA COLABORACIÓN CON LA ARTISTA VENEZOLANA SARAI

MIAMI, 10 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- La joven cantante y compositora latina, Sarai, representa una nueva generación de artistas musicales comprometidos a promover y apoyar, no solo a la mujer latina, sino a todas las mujeres alrededor del mundo. En esta oportunidad, Sarai se une a Shark Beauty como una voz de apoyo a todas las mujeres que buscan sentirse auténticas, seguras de sí mismas y empoderadas. Recientemente la marca Shark, debutó en la industria de belleza lanzando una línea de secadores de cabello llamada Shark HyperAIR™ Hair Dryer and IQ Stylers. Con el apoyo de Shark HyperAIR™, las mujeres podrán experimentar distintos looks, para destacar lo mejor de sí mismas y sentirse confiadas y espléndidas.