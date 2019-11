Shearer, Guest, McKean & Reiner et UMG règlent leur différend

LONDRES, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Harry Shearer, Christopher Guest, Michael McKean et Rob Reiner, les créateurs du film de fiction emblématique This is Spinal Tap, ont réglé leur différend avec Universal Music Group concernant les enregistrements de la bande originale du film.

En vertu de cet accord, les enregistrements de Spinal Tap continueront d'être distribués par UMG et les droits seront finalement accordés aux créateurs. Les parties attendent avec impatience de mettre ces enregistrements tant appréciés à la disposition des anciens et nouveaux fans de Spinal Tap pour les années à venir.

Harry Shearer a déclaré :

« Je dois admettre que, depuis le début de la médiation avec eux, j'ai été impressionné par le respect de UMG pour les créateurs et par leur désir notable de rechercher une solution rapide et équitable aux problèmes. »

Christopher Guest a commenté :

« C'était rafraîchissant d'être traité de manière constructive et avec une telle courtoisie par UMG et je suis heureux que nous ayons pu résoudre ce problème. »

This is Spinal Tap – un film produit avec un budget restreint, est devenu un classique culte depuis sa première sortie en salles en 1984. Le film a suscité l'admiration et des éloges de la part de la communauté internationale, faisant partie des listes des « meilleurs films » telles que : les 1 000 meilleurs films jamais réalisés décerné par le Guide du « New York Times » ; les 100 plus grands films de tous les temps du Entertainment Weekly's où il est apparu dans la liste « Trop apprécié pour être ignoré » ; et la liste des 100 plus grands films de tous les temps publiée par Total Film.

Le groupe, composé de Shearer, Guest et McKean, se produisant en compagnie d'un groupe de percussionnistes tournants disposés à prendre des risques (tant de leurs prédécesseurs ayant été exposés aux accidents), a effectué plusieurs tournées mondiales depuis la sortie du film. Des centaines de milliers d'enregistrements sonores de Spinal Tap ont été vendus au cours des décennies qui ont suivi et le film a été diffusé au fil des ans sous de nombreux formats vidéo.

Des albums complets de Spinal Tap sont toujours disponibles à la vente physique, au téléchargement et en streaming aujourd'hui.

La plainte initiale, déposée pour la première fois devant le tribunal américain du district central de Californie le 18 octobre 2016, pour rupture de contrat, fraude et pratiques commerciales anticoncurrentielles en ce qui concerne la gestion des droits de Studio Canal « This is Spinal Tap » et ses propriétés intellectuelles associées continuent à l'encontre de Studio Canal et de Ron Halpern, alors dirigeant de Studio Canal, et sont classés comme suit : 2:16-cv07733.

