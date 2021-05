SHEBA® dévoile Hope Reef : Annonce du plus grand programme de restauration de récifs coralliens au monde

Les scientifiques estiment que si le monde ne fait rien, 90 % des récifs tropicaux de la planète auront disparu d'ici 2043, ce qui aura un impact sur près de 500 millions de personnes qui en dépendent pour leur alimentation, leurs revenus et la protection des côtes [1] . L'action visant à résoudre ce problème nécessite une coopération mondiale à grande échelle et SHEBA ® espère jouer le rôle de catalyseur, en contribuant à assurer l'avenir des récifs coralliens et des poissons.

Si l'inauguration du Hope Reef a lieu aujourd'hui, sa restauration a commencé il y a deux Le film qui fait croître le corail ans. Depuis lors, la couverture corallienne est passée de 5 à 55 %, le nombre de poissons a augmenté et nous avons assisté au retour d'espèces telles que les requins et les tortues. D'ici la fin de l'année 2029, l'ambition de SHEBA® est de restaurer plus de 185 000 mètres carrés de récifs coralliens dans différents endroits du monde, soit l'équivalent de 148 piscines olympiques.

Les téléspectateurs qui regardent l'histoire Hope Reef de SHEBA®, « Le Film qui fait croître le corail » sur YouTube aideront à collecter des fonds pour la restauration des récifs. Pour chaque visionnage, l'argent de la publicité généré est investi dans la restauration des récifs coralliens grâce au partenaire de la campagne, The Nature Conservancy. C'est la première fois que 100 % des fonds provenant d'une chaîne YouTube sont monétisés pour des actions menées en matière de développement de durable.

Solution simple mais efficace, Hope Reef utilise la technologie innovante des « Reef Star », des structures en acier en forme d'étoile de 90 cm de large, fabriquées à la main par la population locale en Indonésie. Chaque étoile est reliée sous l'eau pour créer une toile solide qui recouvre les fonds marins et constitue une base stable pour la repousse des fragments de corail.

Le professeur David Smith, océanographe en chef chez Mars Inc. a déclaré : « Nous sommes ravis de dévoiler Hope Reef et de montrer qu'il y a vraiment de l'espoir pour nos océans. Les efforts que nous déployons dans le monde entier pour restaurer et régénérer ces précieux écosystèmes donnent des résultats probants et ont un impact positif sur les populations locales, ce dont nous sommes ravis. Nous espérons que nos actions inciteront d'autres personnes à nous rejoindre afin que nous puissions tous jouer notre rôle pour empêcher l'extinction de nos récifs coralliens. »

Le Dr Elizabeth McLeod, responsable des systèmes récifaux mondiaux de The Nature Conservancy, a déclaré : « Les récifs coralliens sont le cœur de nos océans et abritent plus d'un quart de la vie marine. Les récifs fournissent également à des millions de personnes dans le monde de la nourriture, des moyens de subsistance, des médicaments vitaux et une protection face aux tempêtes. Il est impératif d'intensifier nos actions pour protéger et restaurer la santé à long terme de ces écosystèmes vitaux, ainsi que pour lutter contre les menaces qui ont provoqué leur déclin et renforcer leur résilience face au changement climatique. »

Depuis 2008, la société mère de SHEBA®, Mars, Incorporated, a investi plus de $10 millions de dollars dans la recherche, la restauration et l'action communautaire dans le cadre de son programme sur les récifs coralliens. En outre, l'entreprise a investi $1 milliard de dollars pour inciter à l'action en faveur de la protection et de la restauration de la planète et de ceux qui l'habitent par le biais de son plan « Sustainable In A Generation ».

Tracey Massey, président mondial de Mars Pet Nutrition, a déclaré : « C'est un symbole d'espoir - un espoir pour l'avenir de nos océans et le début d'une nouvelle approche pour restaurer ces écosystèmes vitaux. The Nature Conservancy et nos autres partenaires de longue date pour la restauration des coraux dans le monde entier assurent un début prometteur pour mener d'autres actions, agissant comme un catalyseur pour inspirer les autres et aider à créer une planète saine et prospère pour les hommes et les animaux domestiques. »

Pour participer à la restauration des récifs, afin que nous ayons plus de coraux aujourd'hui et plus de poissons demain, regardez et partagez cette vidéo #hopegrows : Le film qui fait croître le corail

À propos de SHEBA®

La marque SHEBA® sait que les propriétaires de chats aiment ces derniers pour leur indépendance d'esprit, leur personnalité et leurs fins palais. C'est pourquoi la marque SHEBA® place les chats au cœur de tout ce qu'elle fait, en créant des recettes de qualité supérieure proposant d'irrésistibles bouchées, sans conservateurs ni arômes artificiels, et conçues pour satisfaire les goûts et les envies uniques des chats. La marque SHEBA® apprécie la relation entre les chats et leurs propriétaires et utilise cette compréhension pour célébrer et alimenter leur lien unique. Retrouvez les aliments et les friandises SHEBA® de qualité supérieure pour chats chez les commerçants dans tout le pays. Pour plus d'informations, consultez https://www.sheba.fr/ .

À propos de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy est une organisation mondiale de protection qui se consacre à la préservation des terres et des eaux dont dépend toute vie. Guidés par la science, nous créons des solutions innovantes, concrètes, aux enjeux majeurs de notre monde, afin que la nature et les hommes puissent prospérer ensemble. Nous luttons contre le changement climatique, préservons les terres, les eaux et les océans à une échelle sans précédent, fournissons des aliments et de l'eau de manière durable et contribuons à rendre les villes plus écologiques. Travaillant dans 72 pays et territoires : 38 ayant un impact direct sur la préservation et 34 passant par l'intermédiaire de partenaires, nous utilisons une approche collaborative qui engage les populations locales, les gouvernements, le secteur privé et d'autres partenaires. Pour en savoir plus, visitez le site www.nature.org ou suivez @nature_press sur Twitter.

À propos de Mars Petcare

Mars Petcare est une entreprise diversifiée et en pleine croissance qui compte 85 000 associés dans plus de 50 pays et qui se consacre à un seul objectif : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE™. Fort de 75 ans d'expérience, notre portefeuille de près de 50 marques répond aux besoins de santé et de nutrition des animaux de compagnie du monde entier - notamment les marques PEDIGREE® , WHISKAS® , ROYAL CANIN® , NUTRO™ , GREENIES™ , SHEBA® , CESAR® , IAMS™ et EUKANUBA ™ ainsi que le WALTHAM™ Centre for Pet Nutrition qui fait avancer la recherche sur la nutrition et la santé des animaux de compagnie depuis plus de 50 ans. Mars Petcare est également le principal fournisseur de santé vétérinaire grâce à un réseau de plus de 2 000 hôpitaux pour animaux de compagnie, notamment BANFIELD™ , BLUEPEARL™ , PET PARTNERS™ , VCA™ , LINNAEUS™ et ANICURA™ . Nous sommes également actifs dans l'innovation et la technologie pour les animaux de compagnie, avec le test génétique WISDOM PANEL™ et les tests ADN pour les chiens, le traceur GPS pour chiens WHISTLE™ ainsi que l'accélérateur LEAP VENTURE STUDIO et le programme COMPANION FUND™ qui favorisent l'innovation et la transformation dans le secteur des soins pour animaux de compagnie. En tant qu' entreprise familiale et guidés par nos principes, nous avons le privilège de pouvoir nous battre pour ce en quoi nous croyons - et ce pourquoi nous choisissons de nous battre : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE.

À propos de Mars, Incorporated

Depuis plus d'un siècle, Mars, Incorporated est animée par la conviction que le monde que nous voulons pour demain commence par la façon dont nous exerçons nos activités aujourd'hui. Cette idée est au cœur de ce que nous avons toujours été en tant qu'entreprise familiale internationale. Aujourd'hui, Mars se transforme, innove et évolue d'une manière qui affirme notre engagement à avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure.

À travers notre portefeuille diversifié et en pleine expansion de produits et services de confiserie, d'alimentation et de soins pour animaux de compagnie, nous employons 133 000 associés dévoués qui regardent tous dans la même direction en allant de l'avant. Avec $40 milliards de dollars de ventes annuelles, nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, notamment DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA®® et 5™ ; et prenons soin de la moitié des animaux de compagnie dans le monde grâce à nos services de santé animale AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus, Pet Partners™, et VCA™.

Nous savons que nous ne pouvons réussir que si nos partenaires et les communautés dans lesquelles nous opérons prospèrent également. Les cinq grands principes de Mars - qualité, responsabilité, réciprocité, efficacité et liberté - incitent nos associés à agir chaque jour pour contribuer à créer demain un monde dans lequel la planète, ses habitants et ses animaux domestiques pourront prospérer. Pour plus d'informations sur Euroclear, veuillez consulter le site www.mars.com .

Pour plus d'informations sur Euroclear, veuillez consulter le site www.mars.com . Rejoignez-nous sur Facebook , Twitter , LinkedIn , Instagram et YouTube .

[1] Rapport spécial de l'IPPC (2018) : https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1501768/Mars_Inc_Hope_Reef.jpg

[email protected]

Related Links

https://www.mars.com/



SOURCE Mars, Incorporated.