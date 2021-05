SHEBA® revela Hope Reef: se anuncia el programa de restauración de corales más grande del mundo

Los científicos estiman que si el mundo no hace nada, el 90 % de los arrecifes tropicales del mundo dejarán de existir para el año 2043, lo que impactará a casi 500 millones de personas que dependen de ellos para obtener alimentos, ingresos y protección costera [1] . La iniciativa de resolver esto requiere de cooperación mundial a gran escala y SHEBA ® espera desempeñar el papel de catalizador, ayudando a garantizar que el futuro tenga arrecifes de coral y peces.

Si bien Hope Reef se presenta hoy, su restauración comenzó hace dos años. Desde entonces, la cobertura de los corales ha aumentado del 5 % al 55 %, la abundancia de peces también ha aumentado y hemos visto el retorno de especies como tiburones y tortugas. La ambición de SHEBA® es restaurar más de 185.000 metros cuadrados de arrecifes de coral, aproximadamente el tamaño de 148 piscinas olímpicas, en lugares de todo el mundo para fines de 2029.

Los espectadores que vean la historia de SHEBA® Hope Reef, "The Film That Grows Coral" en YouTube, ayudarán a recaudar dinero para la restauración de los arrecifes. Con cada reproducción, el dinero publicitario generado se invierte en la restauración de arrecifes de coral a través del socio de la campaña, The Nature Conservancy. Esta es la primera vez en la historia en que el 100 % de los fondos de un canal de YouTube se monetiza para iniciativas de sostenibilidad.

Al ofrecer una solución simple pero eficaz, Hope Reef utiliza una innovadora tecnología de "estrella del arrecife": estructuras de acero de 90 cm de ancho, en forma de estrella, hechas a mano por la comunidad local de Indonesia. Cada estrella se une bajo el agua para crear una red sólida que cubra el fondo marino y proporcione una base estable para que los fragmentos de coral se recuperen.

El profesor David Smith, científico marino jefe de Mars Inc., comentó: "Estamos muy felices de presentar Hope Reef y demostrar que realmente hay esperanza para nuestros océanos. Las iniciativas que emprendemos en todo el mundo para restaurar y regenerar estos valiosos ecosistemas están mostrando estupendos resultados y tienen un impacto positivo en las comunidades locales, algo que estamos encantados de ver. Esperamos que nuestros esfuerzos inspiren a otros a sumarse a fin de que todos podamos poner de nuestra parte para ayudar a prevenir la extinción de nuestros arrecifes de coral".

La Dra. Elizabeth McLeod, líder de Sistemas de Arrecifes Globales (Global Reef Systems) de The Nature Conservancy, expresó: "Los arrecifes de coral son el corazón de nuestros océanos y sustentan a más de una cuarta parte de la vida marina. Los arrecifes también suministran alimento, sustento, medicamentos que salvan vidas y protección contra tormentas a millones de personas en todo el mundo. Es imperativo que ampliemos nuestro trabajo para proteger y restaurar la salud a largo plazo de estos ecosistemas vitales, así como abordar las amenazas que han causado su declive y desarrollar su resiliencia ante un clima cambiante".

Desde 2008, la empresa matriz de SHEBA®, Mars, Incorporated, ha invertido más de USD 10 millones en investigación, restauración y participación comunitaria como parte de su programa de arrecifes de coral. Además, la empresa ha invertido USD 1.000 millones para impulsar acciones para la protección y restauración del planeta y de aquellos que lo habitan a través de su plan de una generación sostenible, Sustainable In A Generation Plan.

Tracey Massey, presidenta global de Mars Pet Nutrition, expresó: "Este es un símbolo de esperanza: esperanza para el futuro de nuestros océanos y el inicio de un movimiento para restaurar estos ecosistemas vitales. The Nature Conservancy y nuestros otros socios de larga data que apoyan la restauración de corales en todo el mundo garantizan un comienzo prometedor para impulsar nuevas medidas, actuando como catalizadores para inspirar a los demás y ayudar a crear un planeta saludable y próspero tanto para las personas como para las mascotas".

Para colaborar con la restauración de los arrecifes de modo que tengamos más corales hoy y más peces mañana, vea y comparta este video #hopegrows: The Film That Grows Coral

Acerca de SHEBA®

La marca SHEBA® sabe que los propietarios de los gatos los aman por sus espíritus independientes, sus personalidades y sus paladares exigentes. Es por eso que SHEBA® los sitúa en el centro de todo lo que hace, creando recetas prémium con carne real irresistible, sin conservantes ni saborizantes artificiales y diseñadas para atraer sus gustos y deseos únicos. La marca SHEBA® valora la relación entre los gatos y sus dueños y utiliza esa comprensión para celebrar y potenciar su vínculo único. Busque la comida prémium y las golosinas para gatos de SHEBA® en tiendas minoristas de todo el país. Para obtener más información, visite www.sheba.com.

Acerca de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy es una organización global de conservación dedicada a conservar las tierras y las aguas de las que depende toda la vida. Guiados por la ciencia, creamos soluciones innovadoras sobre el terreno para abordar los desafíos más difíciles de nuestro mundo, a fin de que la naturaleza y las personas puedan prosperar juntas. Estamos abordando el cambio climático, conservando tierras, aguas y océanos a una escala sin precedentes, suministrando alimentos y agua de manera sostenible y ayudando a que las ciudades sean más sostenibles. Con actividades en 72 países y territorios, 38 de ellas por impacto directo de conservación y 34 por medio de socios, utilizamos un enfoque colaborativo que involucra a las comunidades locales, los gobiernos, el sector privado y otros socios. Para obtener más información, visite www.nature.org o siga a @nature_press en Twitter.

Acerca de Mars Petcare

Mars Petcare es una empresa diversa y en crecimiento con 85.000 asociados en más de 50 países dedicados a un propósito: UN MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTAS™. Con 75 años de experiencia, nuestra cartera de casi 50 marcas atiende las necesidades de salud y nutrición de las mascotas del mundo, por medio de las marcas PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO™, GREENIES™, SHEBA®, CESAR®, IAMS™ y EUKANUBA™, así como el Centro WALTHAM™ para la nutrición de las mascotas, que ha avanzado en la investigación sobre la nutrición y la salud de las mascotas durante más de 50 años. Mars Petcare también es un proveedor líder de salud veterinaria que opera a través de una red de más de 2.000 hospitales para mascotas, entre los que se incluyen BANFIELD™, BLUEPEARL™, PET PARTNERS™,VCA™, LINNAEUS™ y ANICURA™. También trabajamos activamente en innovación y tecnología para mascotas con el apoyo del sistema de evaluación de salud genética y exámenes de ADN para perros WISDOM PANEL™, del rastreador para perros por GPS WHISTLE™, del acelerador LEAP VENTURE STUDIO y de los programas COMPANION FUND™ que impulsan la innovación y revolucionan la industria del cuidado de las mascotas. Como empresa familiar y guiada por nuestros principios, somos privilegiados al contar con la flexibilidad de luchar por lo que creemos, y elegimos luchar por: UN MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTAS.

Acerca de Mars, Incorporated

Durante más de un siglo, Mars, Incorporated ha sido impulsada por la convicción de que el mundo que queremos mañana comienza con la forma en que hacemos negocios hoy. Esta idea se sitúa en el centro de lo que siempre hemos sido como empresa global de propiedad familiar. Hoy en día, Mars está transformándose, innovando y evolucionando de maneras que reafirman nuestro compromiso de generar un impacto positivo en el mundo que nos rodea.

A lo largo de nuestra diversa y creciente cartera de productos y servicios de confitería, alimentos y cuidado de mascotas, empleamos a 133.000 asociados dedicados que avanzan en la misma dirección: hacia adelante. Con USD 40.000 millones en ventas anuales, producimos algunas de las marcas más queridas del mundo, entre las que se incluyen DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA®, y 5™; y cuidamos de la mitad de las mascotas del mundo por medio de nuestros servicios de salud de mascotas AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus, Pet Partners™ y VCA™.

Sabemos que solo podemos ser realmente exitosos si nuestros socios y las comunidades en las que operamos también prosperan. Los cinco principios de Mars; Calidad, Responsabilidad, Mutualidad, Eficiencia y Libertad, inspiran a nuestros asociados a actuar todos los días para ayudar a crear un mundo del mañana en el que el planeta, sus personas y sus mascotas puedan prosperar. Para obtener más información acerca de Mars, por favor, visite mars.com.

Para obtener más información acerca de Mars, por favor, visite www.mars.com. Síganos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.

