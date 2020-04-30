Шеф-повар с двумя звездами Мишлен начинает сотрудничество с компанией TWISPER для поддержки гостинично-ресторанного бизнеса в целях возобновления его деятельности

В духе приверженности своим базовым ценностям — позитивности, справедливости и солидарности — эта швейцарская компания развернула беспрецедентную кампанию стоимостью около 4 миллионов евро через свою платформу TWISPER Business, предназначенную для владельцев компаний, с целью помочь им преодолеть эти трудные времена с помощью положительных отзывов, оставляемых потребителями во всемирной сети.

Компания TWISPER предлагает 10 тысячам подписчиков уровня Pro бесплатный доступ на 1 год ко всем своим премиальным услугам, включая кнопку бронирования без комиссии в профиле компании в приложении TWISPER, универсальный деловой справочник с программой-администратором, автоматически обновляющей информацию о юридических лицах с более чем 20 платформ, а также возможность обмена сообщениями с клиентами для повышения эффективности взаимодействия с ними. Для этого заинтересованным компаниям достаточно использовать промокод «POSITIVE» при регистрации на платформе TWISPER Business.

«В отличие от крупнейших платформ онлайн-рекомендаций, приносящих огромные прибыли за счет продажи пользовательских данных и публикации большого количества фальсифицированных или недобросовестных отзывов, наша уникальная цифровая платформа с возможностями непосредственного общения помогает компаниям привлекать новых клиентов через сообщество пользователей приложений TWISPER и их друзей, — рассказывает глава компании TWISPER Антонио Кантон (Antonio Canton). — Теперь компании снова получают возможность контролировать свою репутацию в сети и могут готовиться к полноценному возвращению в строй».

Представители компании TWISPER, работающие в гастрономическом секторе, также привносят позитив в свои сообщества, которые сами испытывают трудности, связанные с временным прекращением деятельности. Филипп Шеврие предоставляет 1000 бургеров премиум-класса для работников отделения реанимации и интенсивной терапии женевской университетской больницы Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Его сотрудники могут воспользоваться специальным ваучером на бесплатное питание в знаменитом женевском гриль-ресторане Chez Philippe. Кроме того, обладатель звания Cocktail Genius и владелец бара Bar Am Wasser в Цюрихе Дирк Хани (Dirk Hany) запустил увлекательный Youtube-канал, на котором он обучает зрителей приготовлению изумительных коктейлей в домашних условиях.

Видеоролик о платформе TWISPER Business (ссылка)

О ПЛАТФОРМЕ TWISPER

Платформа TWISPER связывает людей с друзьями, которым они доверяют, и с компаниями, которые им нравятся, в целях восстановления объективности, достоверности и позитива в мире онлайн-рекомендаций. Эта платформа, созданная в 2018 году одноименной швейцарской стартап-компанией, в штате которой работают более 50 сотрудников в Женеве и Лиссабоне, используется в более чем 90 странах на 6 языках.

Безрекламная платформа TWISPER Business, обеспечивающая защиту пользовательских данных и не занимающаяся их продажей, предоставляет компаниям гостинично-ресторанного бизнеса возможность вернуть контроль за своей репутацией в сети и воспользоваться преимуществами общения со своими клиентами по цифровым каналам.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.twisper.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1160991/TWISPER_Business_platform.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1161611/TWISPER_Philippe_Chevrier_Covid_Campaign.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1160992/TWISPER_Logo.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ

Gisela Pesarrodona (Хисела Песарродона), менеджер по связям с общественностью

Моб. тел.: +41 78 710 56 61

Эл. почта: [email protected]

SOURCE TWISPER