SHEIN A CÉLÉBRÉ « ROCK THE RUNWAY: SHEIN FOR ALL », SON DÉFILÉ DE MODE AUTOMNE-HIVER 2022

Le défilé a présenté une collection spéciale en collaboration avec Christian Siriano et des performances musicales par Avril Lavigne, Shenseea et Ylona Garcia

LOS ANGELES, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- SHEIN, détaillant en ligne mondial de produits de mode, de beauté et d'art de vivre, a organisé aujourd'hui Rock The Runway: SHEIN for All, un défilé de mode animé par des artistes musicaux et des danseurs professionnels, pour présenter les collections automne-hiver 2022 de ses marques SHEIN, SHEIN X et SHEIN ; Frenchy, SXY, Modely et MOD, ainsi que ses sous-marques ; ROMWE, DAZY, et une collaboration spéciale pour sa marque premium MOTF avec le célèbre créateur de mode Christian Siriano.

Pop-punk icon Avril Lavigne headlines SHEIN’s second annual fashion show, Rock The Runway: SHEIN for All

Le deuxième défilé de mode annuel de SHEIN, Rock The Runway: SHEIN for All, a présenté ses collections automne-hiver 2022 dans une ambiance des plus divertissantes en accueillant des artistes musicaux et des danseurs professionnels portant des tenues de SHEIN et de ses marques. Les têtes d'affiche de cette année sont l'icône pop-punk Avril Lavigne (pour ROMWE ), la vedette jamaïcaine de dancehall Shenseea (pour SHEIN ) et l'auteur-compositeur-interprète philippin australien Ylona Garcia de 88rising (pour DAZY ). Le défilé a également présenté la collection After Work, en collaboration avec le célèbre créateur de mode Christian Siriano pour MOTF . Dans ce même esprit de promotion des tendances naissantes, le défilé a accueilli les artistes musicaux Brooke Eden (pour SHEIN Mod), Alexander Jean (pour SHEIN SXY), Victoria Kimani (pour SHEIN BAE), Owenn (pour SHEIN Modely), The Future X (pour SHEIN X ), et Haley Reinhart (pour SHEIN Frenchy).

« Le défilé SHEIN Rock The Runway est un événement unique qui rassemble la musique et la mode, a déclaré la chanteuse Avril Lavigne, actuellement en tournée pour promouvoir son dernier album Love Sux (Elektra/DTA Records). Nous avons filmé le clip de « Bite Me » pendant le défilé de mode. J'ai adoré le tournage et pouvoir porter leurs vêtements. »

SHEIN prévoit d'organier Rock The Runway chaque année pour offrir aux clients et aux fans une façon innovante et captivante de présenter les collections automne-hiver de la marque. La marque a prévu d'autres collaborations avec des personnalités et des artistes musicaux l'année prochaine. Les collections automne-hiver 2022 de toutes les marques SHEIN sont actuellement disponibles sur us.shein.com .

À propos de SHEIN

SHEIN est un détaillant en ligne mondial de mode et d'art de vivre qui s'engage à rendre la beauté de la mode accessible à tous. Nous utilisons la technologie de fabrication à la demande pour connecter les fournisseurs à notre chaîne d'approvisionnement agile, réduisant ainsi le gaspillage des stocks et nous permettant de livrer une variété de produits abordables aux clients du monde entier. Depuis nos bureaux internationaux, nous touchons des clients dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur SHEIN, consultez le site www.SHEIN.com .

