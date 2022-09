SHEIN APRESENTA DESFILE DA COLEÇÃO OUTONO-INVERNO 2022 "ROCK THE RUNWAY: SHEIN FOR ALL"

O desfile contou com uma coleção especial de colaboração com Christian Siriano e apresentações musicais de artistas como Avril Lavigne, Shenseea e Ylona Garcia

LOS ANGELES, 26 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A varejista on-line global de moda, beleza e estilo de vida SHEIN apresentou hoje, no Rock The Runway: SHEIN for All, um desfile de moda com artistas musicais e dançarinos profissionais, para apresentar as coleções Outono-Inverno 2022 de suas marcas SHEIN, SHEIN X e SHEIN; Frenchy, SXY, Modely e MOD, bem como suas submarcas; ROMWE, DAZY e uma colaboração especial para sua marca premium MOTF com o premiado designer de moda Christian Siriano.

O ícone pop-punk Avril Lavigne é a atração principal do segundo desfile anual de moda da SHEIN, Rock The Runway: SHEIN for All (PRNewsfoto/SHEIN)

O segundo desfile anual de moda da SHEIN, Rock The Runway: SHEIN for All, apresentou suas coleções Outono-Inverno 2022 de uma maneira mais divertida, apresentando artistas musicais e dançarinos profissionais vestindo roupas da SHEIN e suas marcas. Entre os destaques deste ano estão o ícone pop-punk Avril Lavigne (pela ROMWE), a sensação do dancehall jamaicano Shenseea (pela SHEIN), e a cantora e compositora filipino-australiana Ylona Garcia do 88rising (pela DAZY). O desfile de moda também estreou uma colaboração, a coleção After Work, com o premiado designer de moda Christian Siriano pela MOTF. Com o mesmo espírito da SHEIN de promover novas tendências, o show apresentou os próximos artistas musicais Brooke Eden (pela SHEIN Mod), Alexander Jean (pela SHEIN SXY), Victoria Kimani (pela SHEIN BAE), Owenn (pela SHEIN Modely), The Future X (pela SHEIN X) e Haley Reinhart (pela SHEIN Frenchy).

"O desfile de moda SHEIN Rock The Runway é um evento sem igual que reúne a música e a moda", disse a convidada musical Avril Lavigne, que atualmente está em turnê de divulgação de seu último álbum Love Sux (Elektra/DTA Records). "Fizemos a filmagem de 'Bite Me' em estilo de videoclipe durante o desfile de moda. Me diverti muito fotografando e vestindo as roupas da marca."

A SHEIN pretende continuar o Rock The Runway anualmente para oferecer aos clientes e fãs uma maneira inovadora e empolgante de conhecer as coleções de outono-inverno da marca. Os fãs podem esperar mais colaborações de celebridades e se surpreender com os convidados musicais no próximo ano. As coleções Outono-Inverno 2022 de todas as marcas SHEIN estão atualmente disponíveis em us.shein.com.

Sobre a SHEIN

A SHEIN é uma varejista global de moda e estilo de vida comprometida em tornar a beleza da moda acessível a todos. Utilizamos tecnologia de fabricação sob demanda para conectar os fornecedores a nossa ágil cadeia de fornecimento, reduzindo o desperdício de estoque e permitindo a entrega de diversos produtos acessíveis a clientes do mundo todo. Em nossos escritórios globais, atendemos clientes em mais de 150 países. Para saber mais sobre a SHEIN, acesse www.SHEIN.com.

