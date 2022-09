SHEIN CELEBRA "ROCK THE RUNWAY: SHEIN FOR ALL", SU DESFILE DE FW22

El espectáculo contó con una colección especial de colaboración con Christian Siriano y actuaciones musicales de artistas como Avril Lavigne , Shenseea e Ylona García

LOS ÁNGELES, 26 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El minorista global en línea de productos de moda, belleza y estilo de vida SHEIN ha presentado hoy Rock The Runway: SHEIN for All, un desfile de moda con artistas musicales y bailarines profesionales, para mostrar las colecciones de otoño-invierno 2022 de sus marcas SHEIN, SHEIN X y SHEIN; Frenchy, SXY, Modely y MOD, además de sus submarcas; ROMWE, DAZY, y también una colaboración especial para su marca premium MOTF con el galardonado diseñador de moda Christian Siriano.

El segundo desfile anual de SHEIN, Rock The Runway: SHEIN for All, presentó sus colecciones de otoño-invierno 2022 de la forma más divertida, con la participación de artistas musicales y bailarines profesionales que lucían trajes de SHEIN y sus marcas. Entre los artistas principales de este año se encuentran el icono del pop-punk Avril Lavigne (para ROMWE), la sensación del dancehall jamaicano Shenseea (para SHEIN) y la cantautora filipina-australiana Ylona Garcia de 88rising (para DAZY). En el desfile también se estrenó una colaboración, la colección After Work, con el galardonado diseñador de moda Christian Siriano para MOTF. Con el mismo espíritu de SHEIN de promover las tendencias emergentes, el desfile contó con la participación de los próximos artistas Brooke Eden (para SHEIN Mod), Alexander Jean (para SHEIN SXY), Victoria Kimani (para SHEIN BAE), Owenn (para SHEIN Modely), The Future X (para SHEIN X), y Haley Reinhart (para SHEIN Frenchy).

"El desfile de moda SHEIN Rock The Runway es un acontecimiento único que fusiona la música y la moda", dijo la invitada musical Avril Lavigne, que actualmente está de gira en apoyo de su último álbum Love Sux (Elektra/DTA Records). "Filmamos 'Bite Me' al estilo de un vídeo musical durante el desfile de moda. Me lo pasé muy bien rodando y llevando su ropa".

SHEIN tiene previsto continuar con Rock The Runway cada año para ofrecer a los clientes y fans una forma innovadora y emocionante de experimentar las colecciones de otoño-invierno de la marca. Los fans pueden anticipar más colaboraciones de celebridades e invitados musicales sorpresa el próximo año. Las colecciones de otoño-invierno 2022 de todas las marcas de SHEIN están actualmente disponibles en us.shein.com.

