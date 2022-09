SHEIN informe les clients susceptibles d'avoir été touchés par une atteinte à la protection des données

BERLIN, 21 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Le 22 août 2018, SHEIN a appris que certaines données à caractère personnel de ses clients avaient été volées lors d'une cyberattaque concertée visant son réseau informatique. Immédiatement après avoir pris connaissance de ce vol potentiel, SHEIN a fait appel à un cabinet international d'experts en cybersécurité de premier plan et à un cabinet d'avocats international pour mener une enquête approfondie.

L'ampleur de l'attaque fait encore l'objet d'une enquête, mais nous pouvons désormais affirmer que les données à caractère personnel acquises illégalement par les intrus comprenaient des adresses électroniques et des mots de passe chiffrés de personnes qui ont consulté le site Web de la société. Selon notre compréhension, l'atteinte a commencé en juin 2018 et s'est poursuivie jusqu'au début d'août 2018, et elle concerne environ 6,42 millions de clients. Le SHEIN peut mettre à jour ces informations à une date ultérieure en fonction de toutes nouvelles conclusions.

Au cours de son enquête, SHEIN et son personnel informatique, ainsi que ses enquêteurs en cybersécurité, continueront de surveiller étroitement le réseau et les serveurs afin d'éviter de futures atteintes. En outre, les serveurs de SHEIN ont été examinés et les logiciels malveillants trouvés sur les serveurs ont été supprimés. Les voies d'accès « dissimulées » qui avaient été ouvertes sur les serveurs par les attaquants ont été fermées et éliminées.

SHEIN informe actuellement les autorités compétentes et ses clients susceptibles d'avoir été touchés. SHEIN envoie des messages aux clients contenant des instructions pour modifier les mots de passe sur le site Web. La modification du mot de passe contribue à assurer la sécurité du site des achats des clients.

Chez SHEIN, nous accordons la plus haute importance à la sécurité et à la sûreté de nos clients. Nous demeurons vigilants au fur et à mesure que nous menons l'enquête, et nous mettons en œuvre de nouvelles mesures de protection pour prévenir toute atteinte future.

Pour plus d'informations concernant l'enquête et les mesures prises par SHEIN pour protéger les données des clients, veuillez consulter nos Questions-réponses sur www.shein.com/datasecurity ou nous contacter au +33 0800-906770.

