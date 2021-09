SHEIN объявляет о начале реализации проекта SHEIN X ROCK THE RUNWAY с коллекцией FW2021

СОБЫТИЕ: Платформа международной интернет-торговли и электронной коммерции SHEIN представляет SHEIN X ROCK THE RUNWAY 2021 — захватывающее гибридное мероприятие, представляющее собой элементы музыкального концерта в сочетании с новейшими постановочными танцами в рамках нетрадиционного показа моды. В качестве единого направления для любителей моды SHEIN намеревается создать единое место для знакомства с инди-музыкой, мировыми суперзвездами, хореографами и развлечениями в рамках этого незабываемого события в мире моды. Кроме того, подготовленная компанией SHEIN программа ROCK THE RUNWAY будет способствовать поддержке и повышению осведомленности, а также сбору пожертвований в пользу National Action Network — одной из ведущих организаций по защите гражданских прав в стране, чьи отделения рассредоточены по всей территории США — и Youth Emerging Stronger — организации, строящей светлое будущее для приемных и бездомных молодых людей. SHEIN жертвует $350 000 через обе благотворительные организации.

Виртуальное мероприятие будет включать в себя 5 одинаковых отдельных сегментов, уникально демонстрирующих стильные тенденции для коллекций SHEIN «Осень-зима 2021», а также энергичные выступления знаменитых гостей из мира музыки. В честь конкурса SHEIN X (финал которого транслировался 12 сентября 2021 года на YouTube) на шоу также будут представлены 5 лучших моделей-финалистов в сегменте SHEIN X.

Избранные музыкальные представления Saweetie The Chainsmokers Даррен Крисс Thuy Уилли Гомес Рили Клеммонс Blu DeTiger

Популярные хореографы ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕТРО: УИЛЛИ ГОМЕС АССИСТЕНТЫ ХОРЕОГРАФОВ: ХОРЕОГРАФ - КАЛВИТ ХОДЖ (CALVIT HODGE) ЭНТОНИ КИН (ANTHONY KIN) ПОМОЩНИК ХОРЕОГРАФА: САРА БИВЕНС (SARA BIVENS) УИТНИ БЕЦЦАН (WHITNEY BEZZANT)

ЭМЕРИ КИН (EMERI KIN) EASY CHIC: РИЛИ КЛЕММОНС ДЖЕЙСОН ПЕТЕРС (JASON PETERS) ХОРЕОГРАФ - АЛЕКС ЧАНГ (ALEX CHUNG) ДЖЕЙМС ГЕРРОН (JAMES HERRON) АССИСТЕНТ ХОРЕОГРАФА: ЖАСМИН МЭЙСОН (JASMINE MASON) СЭМ МАКУИЛЬЯМС (SAM MCWILLIAMS)



ЛЫЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА: SAWEETIE LA ROLLERS GIRLS ХОРЕОГРАФ: БРИА ВУДС (BRYA WOODS) ХОРЕОГРАФ: КРИСТАЛ АЛИСИЯ (CRYSTAL ALYSIA) АССИСТЕНТ ХОРЕОГРАФА: CHAINSMOKERS ААКИЛА КОРНЕЛИУС (AAHKILAH CORNELIUS) ХОРЕОГРАФ - ТЕЙЛОР ТОМАС (TAYLOR THOMAS)



SHEIN X: BLU DE TIGER CITY SLEEK x 2: ДАРРЕН КРИС (DARREN CRISS) ХОРЕОГРАФЫ - ТАБИТА ЭНД (TABITHA AND) ХОРЕОГРАФ - АЛЕКС ЧАНГ (ALEX CHUNG) НАПОЛЕОН Д'УМО (NAPOLEON DUMO) "NAPPYTABLES" АССИСТЕНТЫ ХОРЕОГРАФОВ:

ЖАСМИН МЭЙСОН (JASMINE MASON), ДЖО ТУЛИАО (JOE TULIAO)

ВРЕМЯ: 26 сентября 2021 г. в 14:00 PST

МЕСТО: бесплатное приложение SHEIN, а также официальные страницы SHEIN в социальных сетях YouTube, Twitter, Instagram и Facebook

Информация о компании SHEIN:

Компания SHEIN, основанная в 2008 году, является интернет-ретейлером в сегменте «быстрой моды», всемирная сеть которого охватывает 220 стран и регионов. SHEIN ставит во главу угла не свои наряды, а возможность выбора. Именно поэтому мы ежедневно представляем 1000 новых наименований, обеспечивая нашим покупателям головокружительный выбор модной женской одежды, которую они могут комбинировать между собой, доставляя наслаждение своему сердцу. Мы делаем это, основываясь на своем убеждении в том, что одежда, которую мы носим, является отражением нашей личности, и хотим дать возможность современным женщинам находить и выражать свою индивидуальность. Благодаря предоставляемому нами широкому выбору наши клиенты могут искусно формировать свой идеальный внешний вид, отражающий их индивидуальность. Проще говоря, мы помогаем вам делать самих себя. Для получения более подробной информации о компании SHEIN следите за нашими новостями на сайте shein.com, в социальной сети instagram.com/sheinofficial и на видеохостинге youtube.com/shein.

Информация о Youth Emerging Stronger (YES):

с 1985 года организация Youth Emerging Stronger (YES) служит интересам бездомных молодых людей в возрасте от 12 до 24 лет, обеспечивая им приобретение навыков и поведенческих установок для реализации своих желаний и надежд в сферах образования и занятости, а также безопасного и постоянного жилья, в то же время предоставляя им регулярную психологическую помощь. YES позволяет им бороться с системными проявлениями неравенства, создающими непомерные проблемы для их семей, и обеспечивает им возможности для роста и становления самостоятельными членами общества. Более подробная информация о YES представлена на сайте организации по адресу: www.YouthEmergingStronger.Org.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1629035/shein.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1629036/shein1.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1590321/Shein_Logo.jpg

Related Links

https://shein.com/



SOURCE SHEIN