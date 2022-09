SHEIN OSLÁVILA „ROCK THE RUNWAY: SHEIN FOR ALL", SVOJU MÓDNU PREHLIADKU FW22

Na prehliadke sa predviedla špeciálna kolekcia zo spolupráce s Christianom Sirianom obohatená o hudobné vystúpenia umelcov vrátane Avril Lavigne, Shenseea a Ylony Garcia

LOS ANGELES, 26. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SHEIN, globálny online predajca módnych, kozmetických a lifestylových produktov, dnes predstavila Rock The Runway: SHEIN for All, módnu prehliadku s hudobnými umelcami a profesionálnymi tanečníkmi apredstavila kolekcie na jeseň-zimu 2022 svojich značiek SHEIN, SHEIN X a SHEIN; Frenchy, SXY, Modely a MOD, ako aj ich podznačky; ROMWE, DAZY, a špeciálnu spoluprácu pre svoju prémiovú značku MOTF s oceňovaným módnym návrhárom Christianom Sirianom.

Pop-punk icon Avril Lavigne headlines SHEIN’s second annual fashion show, Rock The Runway: SHEIN for All

Druhý ročník módnej prehliadky spoločnosti SHEIN, Rock The Runway: SHEIN for All, predstavil kolekcie na jeseň-zimu 2022 tým najzábavnejším spôsobom, v ktorom vystúpili hudobní umelci a profesionálni tanečníci v oblečení od spoločnosti SHEIN a jej značiek. Medzi tohtoročných headlinerov patrí pop-punková ikona Avril Lavigne (pre ROMWE), jamajská dancehallová senzácia Shenseea (pre SHEIN) a filipínsko-austrálska speváčka a skladateľka Ylona Garcia z 88rising (pre DAZY). Na módnej prehliadke tiež debutovala kolekcia After Work zo spolupráce s oceneným módnym návrhárom Christianom Sirianom pre MOTF. V rovnakom duchu propagácie rozvíjajúcich sa trendov spoločnosti SHEIN sa na prehliadke predstavili hudobní účinkujúci Brooke Eden (pre SHEIN Mod), Alexander Jean (pre SHEIN SXY), Victoria Kimani (pre SHEIN BAE), Owenn (pre SHEIN Modely), The Future X (pre SHEIN X) a Haley Reinhart (pre SHEIN Frenchy).

„Módna prehliadka SHEIN Rock The Runway je jedinečné podujatie spájajúce hudbu a módu," povedala ako hudobný hosť Avril Lavigne, ktorá je momentálne na turné na podporu svojho najnovšieho albumu Love Sux(Elektra/DTA Records). „Počas módnej prehliadky sme nakrúcali hudobné video „Bite Me". Pri natáčaní a predvádzaní oblečenia som sa skvele bavila."

Spoločnosť SHEIN plánuje každoročne pokračovať v podujatí Rock The Runway, aby zákazníkom a fanúšikom poskytla inovatívny a vzrušujúci spôsob, ako si užiť jesenné a zimné kolekcie značky. Fanúšikovia môžu budúci rok očakávať ďalšie spolupráce s celebritami a prekvapenia v podobe hudobných hostí. Kolekcie jeseň-zima 2022 pre všetky značky SHEIN sú v súčasnosti dostupné na stránke us.shein.com.

Pozrite si pôvodný obsah a stiahnite si multimédiá: https://www.dropbox.com/s/he9wjxk4h2b695h/RTR%202022%20MASTER%20with%20text.mov?dl=0

Odkaz na obrázky:

https://www.dropbox.com/scl/fo/cm6ol3c27ghwbauy8id5b/h?dl=0&rlkey=cmx8hai27qgkjls0erx6zhk1f

O spoločnosti SHEIN

SHEIN je globálny internetový predajca módy a životného štýlu, ktorý sa zaviazal sprístupniť krásu módy všetkým. Na spojenie dodávateľov s naším flexibilným dodávateľským reťazcom používame výrobné technológie na požiadanie, čím znižujeme plytvanie zásobami a môžeme dodávať rôzne cenovo dostupné produkty zákazníkom po celom svete. Z našich globálnych pobočiek oslovujeme zákazníkov vo viac ako 150 krajinách. Ak chcete získať viac o spoločnosti SHEIN, navštívte stránku www.SHEIN.com.

