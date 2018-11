Shell a parrainé le « Global Customer Experience Championship » de Hyundai Motor Company et organisé une cérémonie de gala Shell, le 7 novembre

La première édition du Hyundai Global Customer Experience Championship est un événement mondial de Hyundai Motor Company (Hyundai), visant à féliciter et à entretenir les résultats et l'implication des employés de Hyundai et à partager les meilleures pratiques de chaque pays. Environ 190 membres des services des ventes et d'après-vente obtenant les meilleurs résultats parmi les 60 pays où Hyundai est présent, ont été invité à prendre part à cet événement. Ils ont participé à des concours amicaux sur les ventes et l'après-vente sur trois tours. Shell parraine cet événement en tant que partenaire commercial mondial de Hyundai Motor Company.

Shell a entretenu l'atmosphère festive en organisant la cérémonie de gala Shell pour féliciter l'entreprise de la tenue de ce premier championnat. Mme Lee Ming Seow, la directrice générale pour les fabricants d'équipement d'origine, chargée des grands comptes mondiaux de Shell en Asie et M. Woongsik (Wayne) Oh, le directeur du Customer Experience Management Group, ont donné le coup d'envoi de l'événement à travers un discours de félicitations, tandis que les représentants des services des ventes et d'après-vente de chaque région ont reçu les prix Shell ; un tirage au sort étant également organisé.

Mme Seow, a déclaré dans son allocution de bienvenue que : « Shell, grâce à sa collaboration mondiale avec Hyundai Motor Company, domine la liste mondiale des fournisseurs de lubrifiants depuis douze ans. Nous organisons cette cérémonie de gala pour féliciter Hyundai de tenir le 1er Hyundai Global Customer Experience Championship, en tant que partenaire commercial mondial de la marque. »

En outre, elle a ajouté que : « Grâce à l'implication des employés de Shell et de Hyundai, nous avons réalisé des performances exceptionnelles malgré un contexte de marché incertain. Nous avons l'intention d'intensifier notre collaboration avec Hyundai à travers d'autres entreprises telles que Future Mobility et New Energy Solutions. »

M. Oh, de Hyundai Motor Company, a déclaré : « L'ensemble des conseillers de vente et d'après-vente ont magnifiquement participé à la compétition. De plus, Hyundai cautionne Shell depuis quatorze années consécutives. Je salue ce soutien constant et j'espère que ces liens amicaux entre Shell et Hyundai se maintiendront dans le cadre du partenariat mondial. »

Shell a organisé les prix Shell pour encourager l'implication des représentants des ventes et d'après-vente et renforcer leur collaboration. Le prix de la meilleure croissance commerciale a été décerné à Hyundai Motor India Ltd, le prix de la meilleure collaboration commerciale à Beijing Hyundai Motor Company et le prix de la meilleure collaboration marketing à Hyundai Motor Thailand Co., Ltd.

Shell a signé un accord de coopération commerciale mondiale avec Hyundai en 2005 et maintient depuis quatorze ans une grande variété de partenariats mondiaux, en étant notamment le fournisseur de lubrifiants exclusivement recommandé par Hyundai sur le marché mondial des pièces détachées, en devenant un partenaire technique stratégique et en coparrainant le Hyundai World Rallye Team depuis 2014.

