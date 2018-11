Shell patrocina el Campeonato mundial Hyundai Motor de experiencia del cliente y organiza la Cena de gala Shell

Shell prolongó el ambiente festivo con la Cena de Gala de Shell para conmemorar la celebración del 1er Campeonato mundial Hyundai de experiencia del cliente. La Sra. Lee Ming Seow, directora general de Cuentas Clave Mundiales para OEM asiáticos (fabricantes de equipamiento original) de Shell y el Sr. Woongsik (Wayne) Oh, director del Grupo de Gestión de la Experiencia del Cliente, dieron inicio al acto con palabras de felicitación, al tiempo que los representantes de ventas y servicios de cada región recibían los Premios Shell, además de un sorteo que también se llevó a cabo.

La Sra. Seow, de Global Key Accounts (cuentas clave internacionales) de Shell, dijo en su discurso de bienvenida que «Shell, gracias a la colaboración a nivel mundial con Hyundai Motor Company, ha encabezado la lista mundial de proveedores de lubricantes durante los últimos 12 años. Organizamos esta cena de gala para felicitar a Hyundai por celebrar el 1er Campeonato mundial Hyundai de experiencia del cliente, en nuestra calidad de socio comercial internacional de Hyundai».

Además, añadió: «Gracias a los esfuerzos realizados por los empleados de Shell y de Hyundai, hemos logrado un desempeño sobresaliente en una situación del mercado incierta. Nuestro objetivo es intensificar nuestra colaboración con Hyundai a través de otras empresas como Future Mobility y New Energy Solutions».

Por su parte, el Sr. Oh de Hyundai Motor Company afirmó: «Todos los consultores de ventas y asesores de servicio hicieron un gran trabajo en el concurso. Además, Hyundai ha respaldado a Shell durante los últimos 14 años. Me gustaría agradecer el apoyo constante recibido y espero que esta relación de amistad que existe entre Shell y Hyundai continúe, en el marco de nuestra colaboración a nivel mundial».

Shell celebró los Premios Shell para alentar a los representantes de ventas y servicios a seguir esforzándose y para mejorar su colaboración. El Premio al Mejor Crecimiento Empresarial fue para Hyundai Motor India Ltd; el Premio a la Mejor Colaboración Empresarial, para Beijing Hyundai Motor Company; y el Premio a la Mejor Colaboración de Marketing para la tailandesa Hyundai Motor Thailand Co.

Shell firmó un acuerdo mundial de cooperación empresarial (GBCA, por sus siglas en inglés) con Hyundai en 2005 y se ha embarcado en una gran variedad de colaboraciones a nivel mundial durante 14 años, como ser el proveedor de lubricantes recomendado en exclusiva para el mercado de recambios de Hyundai en el mundo, así como convertirse en un socio técnico estratégico y copatrocinador del Equipo Mundial de Rally de Hyundai desde 2014.

Royal Dutch Shell plc

Royal Dutch Shell plc está constituida en Inglaterra y Gales, tiene su sede en La Haya y cotiza en las bolsas de Londres, Ámsterdam y Nueva York. Las empresas de Shell operan en más de 70 países y territorios, con negocios que abarcan la exploración y producción de petróleo y gas; la producción y comercialización de gas natural licuado y gas a líquidos; la fabricación, comercialización y envío de productos petroleros y químicos, además de proyectos de energía renovable. Si desea más información, vaya a www.shell.com.

Aviso

Las empresas en las que Royal Dutch Shell plc posee directa e indirectamente inversiones son entidades jurídicas independientes. En este comunicado de prensa «Shell», «Shell Group» y «Royal Dutch Shell» se utilizan a veces por conveniencia donde se hace referencia a Royal Dutch Shell plc y a sus subsidiarias en general. Asimismo, las palabras «nosotros», «nos» y «nuestro» también se utilizan para referirse a Royal Dutch Shell plc y a sus filiales en general o a quienes trabajan para ellas. Estos términos también se utilizan cuando la identificación concreta de la entidad o entidades no sirve para ningún propósito útil. Las «Filiales», «Filiales de Shell» y «Empresas de Shell», tal como se utilizan en este comunicado de prensa, se refieren a las entidades sobre las que Royal Dutch Shell plc tiene control, ya sea directa o indirectamente. Las entidades y acuerdos de sociedad sin constituir en los que Shell comparte el control se denominan generalmente «empresas en participación» y «operaciones en participación», respectivamente. Las entidades en las que Shell ejerce una influencia significativa, pero de las que no tiene control ni control compartido se denominan «asociadas». El término «participación de Shell» se utiliza por conveniencia para indicar la participación directa y/o indirecta por parte de Shell en la propiedad de una entidad o acuerdo en participación sin incorporar, tras excluir toda participación de terceros.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro (tal y como lo define la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de EE.UU. de 1995) concernientes a la condición financiera, resultados de operaciones y negocios de Royal Dutch Shell. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son, o pueden ser consideradas, declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro son declaraciones de expectativas futuras, que se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la dirección e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados, el desempeño o los hechos reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en estas declaraciones. Las declaraciones a futuro incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre la exposición potencial de Royal Dutch Shell a los riesgos del mercado y declaraciones que expresan las expectativas, creencias, estimaciones, pronósticos, proyecciones y suposiciones de la dirección. Estas declaraciones prospectivas se identifican por el uso de términos y frases como «propósito», «ambición», «anticipar», «creer», «podría», «calcular», «esperar», «metas», «intención», «es posible», «objetivos», «perspectivas», «plan», «probablemente», «proyecto», «riesgos», «calendario», «búsqueda», «debería», «finalidad», «voluntad» y otros términos y frases similares. Hay una serie de factores que podrían afectar las operaciones futuras de Royal Dutch Shell y podrían causar que esos resultados difieran materialmente de los expresados en las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa, entre los que se incluyen (sin ser una lista exhaustiva): a) Las fluctuaciones de los precios del petróleo crudo y el gas natural; b) los cambios en la demanda de los productos de Shell; c) las fluctuaciones monetarias; d) los resultados de las perforaciones y la producción; e) los cálculos de las reservas; f) la pérdida de cuota de mercado y la competencia en la industria; g) los riesgos ambientales y físicos; h) los riesgos asociados con la identificación de posibles propiedades y objetivos adecuados para una potencial adquisición, y la negociación y conclusión satisfactorias de esas transacciones; i) el riesgo de realizar actividades comerciales en los países en desarrollo y en los países sujetos a sanciones internacionales; k) las condiciones económicas y financieras de los mercados en diversos países y regiones; l) los riesgos políticos, incluidos los riesgos de expropiación y renegociación de los términos de los contratos con entidades gubernamentales, los retrasos o adelantos en la aprobación de proyectos y los retrasos en el reembolso de los costos compartidos; y m) los cambios en las condiciones comerciales. No se asegura que los pagos de dividendos futuros sean iguales o superiores a los pagos de dividendos anteriores. Todas las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa están expresamente matizadas en su totalidad por las declaraciones de precaución contenidas o a las que se hace referencia en esta sección. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones a futuro. Otros factores de riesgo adicionales que pueden afectar los resultados futuros están contenidos en el 20-F de Royal Dutch Shell para el año que termina el 31 de diciembre de 2017 (disponible en www.shell.com/investor y www.sec.gov). Estos factores de riesgo también matizan expresamente todas las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa y deben ser consideradas por el lector. Cada una de las declaraciones a futuro habla solo a partir de la fecha de este comunicado de prensa, [insertar fecha]. Ni Royal Dutch Shell plc, ni ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otra información. A la luz de estos riesgos, los resultados podrían diferir materialmente de los declarados, implícitos o inferidos de las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa.

Es posible que hayamos utilizado ciertos términos, como recursos, en este comunicado de prensa que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) nos prohíbe estrictamente incluir en nuestros trámites con la SEC. Se insta a los inversionistas estadounidenses a que consideren detenidamente la divulgación en nuestro Formulario 20-F, Archivo No. 1-32575, disponible en el sitio web de la SEC www.sec.gov.

Imagen- https://mma.prnewswire.com/media/782294/Shell_Gala_Dinner___Winners_of_Shell_Awards.jpg

Related Links

http://www.shell.com