Shenyang celebra su Noche de Gala de la Amistad Internacional de China-Shenyang 2019 y 4a. Fiesta Shenyang Ante los Ojos de los Extranjeros

SHENYANG, China, 2 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- La Noche de Gala de la Amistad Internacional de China-Shenyang 2019 y la 4a. Fiesta Shenyang Ante los Ojos de los Extranjeros se celebró en los estudios de la Estación de Radio y Televisión de Shenyang. El evento contó con el patrocinio del Departamento de Publicidad de la Comisión Municipal del CPC y fue organizado conjuntamente por la Oficina de Información del Gobierno Municipal de Shenyang y la Estación de Radio y Televisión de Shenyang la noche del 30 de noviembre pasado.

La celebración estuvo dividida en tres capítulos, "hogar hermoso", "hogar común" y "hogar de la amistad", que combinaron ideas, arte e internacionalismo. La fiesta estaba dirigida a reforzar la comunicación entre Shenyang y el mundo internacional y a profundizar la amistad entre el pueblo de Shenyang y sus amigos extranjeros.

Un nuevo baile africano creado por la Escuela de Medicina de Shenyang convocó a muchos de los asistentes de la fiesta; El pacto del milenio estuvo protagonizado por estudiantes indios que se mantuvieron inspirados por el tema de los Tiempos; La llamada del camino que realizó una modelo rusa resultó apasionante; La "sombrilla a pedal" que fue presentada por la troupe de acróbatas de Shenyang arrancó aplausos. Casi 100 amigos extranjeros de más de 30 países, tales como Estados Unidos, Polonia, Reino Unido, Congo, Zambia, Marruecos, entre otros, presentaron sus nuevos programas de canto y danza, ópera, acrobacia y mucho más. Amigos de todas partes con sus diferentes tonos de piel soplaron un fuerte "Viento Chino" sobre el escenario, exhibiendo la integradora hospitalidad de la metrópolis internacional de Shenyang y la maravillosa escena de unión de los amigos chinos y extranjeros que demuestra el atractivo internacional de Shenyang.

FUENTE The Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee

