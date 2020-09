Shenyang: El 6o Festival de Música Sinfónica a Orillas del Río Hun se inauguró a lo grande

SHENYANG, China, 8 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 6o Festival de Música Sinfónica a Orillas del Río Hun se inauguró a lo grande en Shenyang la noche del 4 de septiembre.

El tema del festival es "Lograr un bienestar económico para todos, compartir una mejor vida". Cuatro interpretaciones se han organizado entre el 4 y el 9 de septiembre, informa el Departamento de Publicidad del Municipio de Shenyang.

La ceremonia de inauguración de la "Noche a Orillas del Río Hun" será un concierto de la Sinfónica de Shenyang. Los músicos interpretaron música orquestal como "The Northeast Wind" ("Viento del Noreste"), "A suite excerpt from The Yellow Fever" ("Fragmento de la Suite Fiebre Amarilla"), "Beautiful Gerati Overture" ("Bella Obertura Gerati") y "Spanish Cappella" ("A Capella en Español"), y continuarán brindando una elegante fiesta del arte al público reunido en el Parque ShenShuiWan el 9 de septiembre. Además, la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional de Arte de Mongolia Interior ofrecerá un concierto en el Gran Teatro de Shengjing y en el Parque ShenShuiWan los días 6 y 8 de septiembre, respectivamente.

Muchas orquestas locales famosas, incluso la Orquesta Sinfónica de Wuhan, grabaron videos para su interpretación, que fueron transmitidos en una gran pantalla en vivo para engalanar más todavía el festival de música. Al mismo tiempo, también habrá tres sesiones de "conciertos en línea" y "cursos en línea", durante los cuales el público y los entusiastas de la música sinfónica podrán escuchar música en la plataforma de Einstein FM.

El 6o Festival de Música Sinfónica a Orillas del Río Hun mostró su nuevo estilo y propuestas, enriqueció la vida cultural de los aficionados, difundió las voces más dulces, enriqueció la cultura y la popularidad de la ciudad que se ha expandido para crear la imagen de una metrópolis actual, moderna e internacional.

