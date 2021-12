Shenzhen, como zona piloto de demonstração, mostra alta atração por investimentos no GIPC

SHENZHEN, China, 17 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Na Conferência Global de promoção de investimentos de Shenzhen de 2021 (GIPC), realizada em 15 de dezembro, mais de 260 projetos foram assinados, com um investimento total de mais de 820 bilhões de yuan.

Resultados frutíferos foram apresentados. Shenzhen, leva inovação como assinatura, acelerou a construção da zona de demonstração piloto, permitindo que a sombria economia mundial em meio à epidemia sentisse o impulso de investir na China e em Shenzhen.

A conferência apresentou vários elementos de alta tecnologia e internacionais, como transmissão ao vivo e a tecnologia de Realidade Estendida (XR), bem como um vídeo promocional cheio de sentido tecnológico e futurista, apresentador bilíngue, interpretação simultânea em chinês, inglês, alemão e japonês. Suas salas de exposição on-line de promoção de investimentos proporcionaram uma experiência interativa imersiva, demonstrando os destaques de cada distrito de Shenzhen, de acordo com o Comitê Organizador do GIPC.

O GIPC incluiu 12 eventos de promoção de investimentos em nível distrital e eventos no exterior realizados em 12 cidades em 5 continentes antes do evento principal em 15 de dezembro, que testemunharam a assinatura no local de 44 grandes projetos, incluindo ABB, Metro mall e American Express.

Cao Yang, diretor da unidade de negócios de transporte elétrico da ABB na China, uma empresa da Fortune 500, acredita que Shenzhen é o ponto alto do desenvolvimento digital e que edifícios inteligentes, bem como o transporte elétrico estão se desenvolvendo muito rápido. O rápido desenvolvimento dos setores emergentes impulsiona constantemente as empresas globais a investir. "Sentimos profundamente que Shenzhen, sendo uma cidade de inovação científica e tecnológica, tem as vantagens abrangentes da cadeia industrial e dos talentos completos, bem como do apoio às políticas. Isso oferece mais confiança para a ABB aumentar ainda mais seu investimento em Shenzhen", disse ele. Na conferência, a ABB estabeleceu a sede do projeto de transporte elétrico na China em Shenzhen.

Jian Zheng, vice-diretor do Departamento de Comércio do Município de Shenzhen, disse que muitas empresas francesas famosas, incluindo a Airbus e a Sanofi, também se enraizaram em Shenzhen e esperam fortalecer as trocas e a cooperação vantajosa para ambas as partes.

Sun Lu, diretor do Airbus China Innovation Center, disse que o centro, que foi inaugurado oficialmente em Shenzhen em 2019, é um dos dois centros de inovação da Airbus em todo o mundo. "Apesar da epidemia, o centro tem cooperado com fornecedores locais em Shenzhen com mais de 100 pedidos. Também cooperamos com a Tencent, a Appotronics Corporation Ltd. e outras empresas para oferecer novos produtos de aplicação na aviação", disse ele.

Dados oficiais mostram que nos primeiros dez meses deste ano, Shenzhen atraiu mais de 20,99 bilhões de dólares em capital contratual estrangeiro e 8,8 bilhões de dólares foram em uso real, com um crescimento anual de até 19,8% e 24,8%, respectivamente, mantendo uma tendência estável e boa.

Dos pontos quentes do investimento estrangeiro, pode ser visto que Shenzhen acelerou o desenvolvimento de indústrias estratégicas emergentes e indústrias futuras, construiu um altiplano de inovação científica e tecnológica e industrial com influência global, e trouxe novas oportunidades para o investimento global.

De acordo com o 14º plano quinquenal (2021-2025) para o desenvolvimento econômico e social nacional de Shenzhen e os objetivos de longo prazo até o ano de 2035, Shenzhen, pela primeira vez, incluiu o valor agregado dos setores centrais na economia digital como uma proporção do PIB.

O plano de Shenzhen em setores emergentes depende principalmente do acúmulo de tecnologia em inovação científica e tecnológica ao longo dos anos. Na verdade, Shenzhen lidera a China no número de data centers operacionais, estações base da tecnologia 5G e escala industrial. A força de inovação de Shenzhen, representada pela Huawei e pela ZTE, é um mecanismo importante para que Shenzhen se transforme em um centro internacional de inovação científica e tecnológica na Área da Grande Baía. No processo de construção de uma zona piloto de demonstração, Shenzhen otimizou continuamente o ambiente de negócios internacional e atraiu talentos de todo o mundo.

De forma geral, os participantes concordaram que Shenzhen, como uma das seis primeiras cidades piloto para melhorar o ambiente de negócios promulgada pelo Conselho de Estado da China, melhorará o nível de facilitação do comércio internacional, otimizará a gestão do investimento estrangeiro e dos serviços de talentos internacionais, e se concentrará na criação de um ambiente de negócios de alta qualidade de classe mundial, o que aumentará ainda mais a atratividade da cidade.

"Penso que a situação geral é boa para Shenzhen, porque na parte sul da China, especialmente na Área da Grande Baía, temos um ambiente de negócios muito bom", disse Klaus Zenkel, presidente do Escritório de Comércio do Sul da China da Câmara de Comércio da União Europeia na China.

Shenzhen também está promovendo ativamente a legislação da Zona Econômica Especial da "Regulamentação sobre Investimentos Estrangeiros na Zona Econômica Especial de Shenzhen", propondo a implementação total do sistema de gestão de pré-entrada nacional com lista negativa, para cumprir as regras internacionais, e para melhorar de forma abrangente o nível de abertura.

FONTE The Organizing Committee of GIPC

