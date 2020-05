Shenzhen Daily: Innovatiegedreven groei markeert de 5e verjaardag van Qianhai

WeBank werd opgericht in december 2014 en was een van de eerste particuliere banken van het land, en de eerste bank die alleen via het internet werkt. De bank is uitgegroeid tot 's werelds meest toonaangevende digitale bank, volgens het in Massachusetts gevestigde Forrester Research, een van de meest invloedrijke onderzoeks- en adviesbureaus.

it cijfers blijkt dat de digitale bank eind 2018 over 220 miljard yuan (US $31,03 miljard) beschikte. De nettowinst bedroeg in 2018 2,47 miljard yuan en overtrof daarmee de samengestelde winst van 1,98 miljard yuan door de 16 andere particuliere banken die in dezelfde tijd als WeBank werden opgericht.

De digitale bank zou het niet hebben gehaald zonder de innovatiegerichte bedrijfsomgeving in Qianhai, onderdeel van de China (Guangdong) Pilot Free Trade Zone, die op 27 april 2015 werd geopend, zei Wan Jun, voorzitter van de raad van toezichthouders van WeBank.

WeBank is een van de ondernemingen die een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt in Qianhai, waarvan de Shenzhen Special Zone Daily aangaf dat het de belangrijkste aandrijvende kracht is geworden voor hoogwaardige ontwikkeling van de Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area in de afgelopen vijf jaar.

Officiële statistieken tonen aan dat de toegevoegde waarde van in Qianhai geregistreerde bedrijven de afgelopen jaren met 150 procent is gegroeid, terwijl de belastinginkomsten zijn verdubbeld. De investering in vaste activa in Qianhai is met 90 procent gestegen en droeg 2,4 procent bij aan het bbp van 2019 in de provincie Guangdong. Het bbp van 2019 in Guangdong oversteeg dat van de natie met 10,77 biljoen yuan.

Qianhai meldt de afgelopen vijf jaar een groei van 152 procent in de buitenlandse handel. Het totale volume van de invoer en uitvoer in het Qianhaiwan Bonded Free Trade Port Area bedroeg vorig jaar 128,55 miljard yuan, een stijging van 233 procent ten opzichte van 55,2 miljard yuan in het eerste jaar.

Liu Yuli, deputy general manager van YHGlobal, gevestigd in de haven van Qianhaiwan, zei dat haar bedrijf in het eerste kwartaal van het jaar meer dan 200% groei op jaarbasis boekte, ondanks de economische onzekerheid als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Het totale volume van de in- en uitvoer van YHGlobal, een in Hurun genoteerde entiteit die zich bezighoudt met de wereldwijde toeleveringsketen, bereikte vorig jaar 59,4 miljard yuan, waarmee het de supply-chainbedrijven van Shenzhen voorbij streefde en volgens Liu nationaal nummer 13 was.

Ze schreef de in het oog springende groei van YHGlobal toe aan een reeks innovatieve douanebeleidsmaatregelen die zijn genomen om de grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken.

"Neem de wereldwijde centrale magazijninitiatie als voorbeeld", zei Liu. "Het wereldwijde centrale magazijn maakt de opslag van verschillende soorten goederen mogelijk - inclusief gebonden en niet-gebonden goederen en geïmporteerde en geëxporteerde goederen - in hetzelfde magazijn in de haven van Qianhaiwan, waardoor de operationele kosten aanzienlijk worden verlaagd en de stroom van grensoverschrijdende goederen wordt vergemakkelijkt."

Liu zei dat Shekou Customs vele andere gunstige beleidsmaatregelen heeft ontwikkeld om in de feitelijke behoeften van importeurs en exporteurs binnen hun bedrijfsactiviteiten te voorzien, wat hen ook helpt om meer nieuwe klanten aan te trekken.

De hoogwaardige economische ontwikkeling in Qianhai is grotendeels te danken aan institutionele innovaties waaraan de Qianhai-autoriteit zich sinds haar oprichting heeft verbonden.

Volgens officiële statistieken heeft Qianhai vorig jaar 106 institutionele innovaties doorgevoerd, waarmee het totaal over vijf jaar op 520 komt. Hiervan zijn er 50 landelijk gepromoot, vijf in de Greater Bay Area, 69 in de provincie Guangdong en 166 zijn gedupliceerd voor gebruik in Shenzhen.

Qianhai stond de afgelopen twee jaren bovenaan in de nationale innovatie-index die is opgesteld door de in Guangzhou gevestigde Sun Yat-sen University.

De inspanningen van de Qianhai-autoriteit om een eerlijke, transparante zakelijke omgeving te creëren hebben hun vruchten afgeworpen. Het daadwerkelijke gebruik van buitenlandse investeringen in het vrijhandelsgebied is in vijf jaar tijd met 187 procent gegroeid, goed voor 21 procent van de totale buitenlandse investeringen die vorig jaar in Guangdong zijn gedaan, vergeleken met 8,3 procentpunten in het eerste jaar na de oprichting.

Vorig jaar werden in Qianhai bijna 1400 nieuwe, door Hong Kong gefinancierde ondernemingen geregistreerd, wat 88 miljard yuan aan geregistreerd kapitaal opleverde. Tegen het einde van 2019 was Qianhai de thuisbasis van 12.102 door Hongkong gefinancierde bedrijven, een stijging van 420% ten opzichte van 2313 eind 2015. De door Hong Kong gefinancierde bedrijven hebben in totaal 1,3 biljoen yuan aan maatschappelijk kapitaal binnengehaald.

Qianhai stond in 2017 volgens PricewaterhouseCoopers op de 51e plaats in de lijst van wereldwijde zakelijke locaties, en sprong vervolgens naar de 31e plaats in 2018 en vorige jaar naar de 23e plek.

In de afgelopen vijf jaar zijn in totaal 59 nieuwe wegen, in totaal 36 kilometer lang, opengesteld voor verkeer en er zijn 179 nieuwe kantoorgebouwen in gebruik genomen, die bedrijven in Qianhai 3,13 miljoen vierkante meter kantoorruimte bieden.

