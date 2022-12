Shenzhen organise l'édition 2022 de la Conférence sur la promotion des investissements mondiaux afin d'attirer les investisseurs internationaux

SHENZHEN, Chine, 10 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Shenzhen accueille des investisseurs exceptionnels du monde entier. L'édition 2022 de la Conférence sur la promotion des investissements mondiaux de Shenzhen se tiendra à Shenzhen, en Chine, le 9 décembre. Un certain nombre de grands projets dans les domaines des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie, des nouvelles énergies, des nouveaux matériaux, des équipements haut de gamme et de la protection de l'environnement feront l'objet de contrats.

Sur le thème « Stimuler la vitalité de l'ouverture, rassembler l'élan de l'innovation - Investir à Shenzhen, construire un avenir prospère », la conférence remettra des certificats aux entreprises installées, aux sièges de multinationales et aux consultants en investissement qui se sont distingués. Selon le Bureau du commerce de la municipalité de Shenzhen, cette conférence témoigne de la détermination de la ville à promouvoir un haut niveau d'ouverture et à présenter son meilleur environnement commercial.

L'attrait de Shenzhen pour les investisseurs ne s'est pas seulement manifesté en Chine, mais aussi dans le monde entier. Seize sessions de l'édition 2022 de la Conférence sur la promotion des investissements mondiaux de Shenzhen se sont tenues dans 16 villes du monde, dont New York, Détroit, Paris, Dublin, Tokyo, Sydney, Brisbane, Johannesburg, Moscou, etc. Grâce à l'investissement en ligne et à l'inscription en ligne, Shenzhen s'est profondément connecté aux investisseurs mondiaux, a invité les entreprises et les talents étrangers à investir et à créer des entreprises à Shenzhen.

La session à Rio de Janeiro a accueilli près de 100 participants, dont Tian Min, le consul général de Chine à Rio de Janeiro, Eduardo Paes, le maire de Rio de Janeiro, Li Ke, le vice-président exécutif de BYD, et des représentants de commerces locaux, d'entreprises technologiques et d'associations commerciales bien connus. Les participants ont exprimé l'espoir que les entreprises brésiliennes et de Shenzhen poursuivent leurs échanges et profitent de leurs forces respectives, continuent d'explorer de nouveaux terrains de coopération et favorisent le développement en profondeur des relations économiques et commerciales Chine-Brésil.

La Conférence sur la promotion des investissements mondiaux de Shenzhen se tient depuis trois ans. Plus de 600 projets ont été signés, pour un investissement total prévu de plus de 2 000 milliards de yuans. La conférence est devenue une représentation majeure des réalisations de Shenzhen en matière d'ouverture de haut niveau, de développement économique et social de qualité et d'environnement commercial de classe mondiale. La conférence est une plateforme d'investissement majeure pour le rassemblement des investisseurs mondiaux et une plateforme d'échange majeure pour la promotion des investissements.

Un environnement commercial optimal a fait de Shenzhen une destination populaire pour les investisseurs mondiaux. De janvier à octobre 2022, l'utilisation réelle des IDE à Shenzhen a atteint près de 10 milliards USD et la confiance des investisseurs étrangers a été renforcée. . Jusqu'à présent, un total de plus de 170 pays et régions ont investi à Shenzhen.

M. Siddharth Chatterjee, coordinateur résident des Nations unies en Chine, a déclaré : « L'expérience de Shenzhen, en tant que centre d'investissement et ville classée parmi les meilleures de la Chine continentale en termes de compétitivité économique globale par l'Académie chinoise des sciences sociales, peut servir d'exemple à la fois pour les autres villes de Chine qui cherchent à attirer davantage d'investissements étrangers et pour les villes et pays du monde entier. »

SOURCE The Commerce Bureau of Shenzhen Municipality