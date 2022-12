Shenzhen realiza Conferência Global de Promoção de Investimentos 2022 para criar um ímã para investidores internacionais

SHENZHEN, China, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Shenzhen dá as boas-vindas a investidores excepcionais de todo o mundo. A Conferência Global de Promoção de Investimentos será realizada em Shenzhen, China, no dia 9 de dezembro. Vários projetos importantes nas áreas de tecnologia da informação, inteligência artificial, biotecnologia, novas energias, novos materiais, equipamentos de ponta e proteção do meio ambiente terão seus contratos assinados.

Com o tema "Incentivar a vitalidade de abertura, reunir impulso de inovação – investir em Shenzhen, construir um futuro vencedor", a conferência concederá certificados a empresas introduzidas de destaque, sedes corporativas multinacionais e consultores de investimento. A conferência demonstra a determinação de Shenzhen em promover um alto nível de abertura e apresentar seu principal ambiente de negócios, de acordo com o Departamento de Comércio do Município de Shenzhen.

O apelo de Shenzhen aos investidores não foi demonstrado apenas na China, mas também em todo o mundo. Foram 16 sessões da Conferência Global de Promoção de Investimentos de Shenzhen 2022, realizadas em 16 cidades em todo o mundo, incluindo Nova York, Detroit, Paris, Dublin, Tóquio, Sydney, Brisbane, Joanesburgo Moscou etc. Por meio de investimentos e assinaturas on-line, Shenzhen se conectou profundamente com investidores globais e convidou empresas e talentos estrangeiros a investir e criar empresas em Shenzhen.

A sessão no Rio de Janeiro recebeu cerca de 100 participantes, incluindo Tian Min, Cônsul Geral da China no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e Li Ke, vice-presidente executivo da BYD, além de representantes de conhecidos comércios locais, empresas de tecnologia e associações comerciais. Os participantes expressaram suas esperanças de que as empresas brasileiras e de Shenzhen realizem mais intercâmbios e se beneficiem dos pontos fortes umas das outras, continuem explorando novos motivos para cooperação e promovendo o desenvolvimento profundo das relações econômicas e comerciais China-Brasil.

A Conferência Global de Promoção de Investimentos de Shenzhen é realizada há três anos, com mais de 600 projetos assinados em contratos envolvendo um investimento total pretendido de mais de 2 trilhões de yuans. A conferência tornou-se uma representação importante das conquistas de Shenzhen de abertura de alto nível, desenvolvimento econômico e social de alta qualidade e um ambiente de negócios de classe mundial. A conferência é uma grande plataforma de investimento para reunir investidores globais e uma importante plataforma de intercâmbio para promoção de investimentos.

Um ótimo ambiente de negócios fez de Shenzhen um destino popular para investidores globais. De janeiro a outubro de 2022,, o uso real da FDI em Shenzhen foi de quase 10 bilhões de dólares, e a confiança dos investidores estrangeiros foi fortalecida. Até o momento, um total de mais de 170 países e regiões investiram em Shenzhen.

Sr. Siddharth Chatterjee, Coordenador Residente da ONU na China, afirmou: "A experiência de Shenzhen, como centro de investimentos e classificada como uma das principais cidades da China continental em termos de competitividade econômica geral pela Academia Chinesa de Ciências Sociais, pode servir como um exemplo, tanto para outras cidades da China que buscam atrair mais investimentos estrangeiros quanto para cidades e países em todo o mundo".

FONTE The Commerce Bureau of Shenzhen Municipality

