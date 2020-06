Shepherd Color Company annonce un nouveau noir IR pour le recyclage du plastique noir

L'un de ces produits est un colorant noir IR rentable pour les emballages, qui peut réfléchir les longueurs d'onde IR dans les installations de tri de recyclage, de sorte que ces plastiques peuvent être recyclés. Le noir, qui est principalement un pigment de noir de carbone, est une couleur populaire utilisée pour les emballages en plastique. La pigmentation du noir de carbone absorbe la lumière de l'émetteur utilisé dans les centres de tri des plastiques, ce qui empêche le capteur d'identifier le polymère utilisé, de sorte que le matériau est alors rejeté et non recyclé.

Shepherd Color a passé les 40 dernières années à développer, optimiser et fabriquer des pigments noirs IR. En se basant sur le nouvel équilibre des propriétés nécessaires pour l'application du recyclage, ils ont pu concevoir, prototyper et mettre à l'échelle un pigment noir IR pour répondre à ce nouveau besoin. Cette avancée en matière de pigment noir IR est l'Arctic®Black 10P925. Ce pigment est optimisé pour le triage des plastiques par infrarouge et présente les caractéristiques suivantes :

Couleur de la pierre de jais

Non magnétique

Survit à de multiples extrusions

Solution à pigment unique

Largement inscrit sur les registres de produits chimiques pour l'approvisionnement mondial

Conformité des emballages alimentaires sur le marché clé de l'UE

Le 10P925 noir est non seulement excellent pour la coloration des articles en plastique utilisés pour la production, l'emballage et le transport des aliments, mais il peut également être utilisé dans d'autres revêtements. Ce nouveau pigment est un exemple de l'expertise de Shepherd Color en matière de recherche et de développement de produits qui fournissent des outils uniques pour résoudre les problèmes des clients dans les industries des revêtements et des plastiques.

À PROPOS DE SHEPHERD COLOR COMPANY

Fondée en 1981, la Shepherd Color Company produit une large gamme de pigments colorés inorganiques complexes (CICP) de haute performance utilisés dans diverses industries. Ces pigments constituent une classe extraordinaire de pigments inorganiques qui offrent une couleur stable et durable pour de nombreuses applications. Ils ont une résistance imbattable aux intempéries, à la chaleur et aux produits chimiques, ne se déforment pas et sont faciles à disperser. Plus d'expertise. Meilleures performances. Meilleur rapport qualité-prix. C'est la Shepherd Color. Visitez-nous sur www.shepherdcolor.com et www.linkedin.com/company/shepherdcolor.

