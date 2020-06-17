Shepherd Color Company представила новый черный краситель для перерабатываемого пластика

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The Shepherd Color Company

Jun 17, 2020, 17:59 ET

ЦИНЦИННАТИ (CINCINNATI), 17 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- По всей видимости, команда специалистов по НИОКР Shepherd Color снова превзошли сами себя. «Создаем преимущества и раскрашиваем жизнь яркими красками» (Creating Value, Brightening Lives) - этот слоган олицетворяет неизменные ценности компании Shepherd Color Company. Команда ее специалистов по НИОКР постоянно отслеживает актуальные тенденции в отрасли покрытий и пластиков, изучая потребности собственных клиентов и стремясь создавать высококачественные, инновационные продукты, которые приносят пользу не только потребителям, но и нашей окружающей среде.

IR Black Recycling
IR Black Recycling

Одним из таких продуктов является экономичный краситель IR Black для пластиковых упаковочных материалов, способных отражать инфракрасные волны в ходе сортировки при утилизации, способствуя последующей переработке. Черный - популярный оттенок, используемый в пластиковой упаковке. Чаще всего для окраски в этот цвет применяется сажевый наполнитель. Сажевый пигмент поглощает свет от излучателей, устанавливаемых в центрах сортировки пластиковых отходов, не позволяя датчикам идентифицировать тип использованного полимера. В результате такие пластиковые отходы отбраковываются как неподлежащие переработке.

Специалисты Shepherd Color потратили последние 40 лет на разработку, оптимизацию и изготовление красителей IR Black. Руководствуясь новым балансом свойств и характеристик, необходимых для переработки отходов, они смогли разработать, а затем создать прототип и окончательный вариант красителя, отвечающего актуальным требованиям.  Оптимизированной версией этого пигмента является Arctic® Black 10P925. Краситель адаптирован под технические условия инфракрасной сортировки пластика и имеет следующие характеристики:

  • Натуральный базовый цвет с возможностью инжекционного нанесения
  • Немагнитный
  • Способен выдерживать многократную экструзию
  • Раствор с одним пигментом
  • Зарегистрирован во многочисленных международных реестрах химических веществ
  • Соответствует требованиям к упаковке пищевой продукции на ключевом рынке ЕС

Black 10P925 не только отлично подходит для окраски пластиковых материалов, используемых при производстве, упаковке и транспортировке пищевых продуктов, но и может применяться в других сферах. Новый пигмент служит наглядным примером потенциала Shepherd Color в вопросах разработки продуктов, помогающих решать самые насущные проблемы отраслевых клиентов.

О КОМПАНИИ SHEPHERD COLOR COMPANY
Основанная в 1981 году Shepherd Color Company производит широкий ассортимент высокопроизводительных сложных неорганических цветных пигментов (CICP), предназначенных для использования в различных отраслях промышленности. Эти пигменты представляют собой уникальную категорию неорганических красителей, обеспечивающих стабильное и прочное покрытие в самых разнообразных прикладных сценариях. Они обладают потрясающей устойчивостью к атмосферному, температурному и техническому воздействию, не деформируются и хорошо распыляются при нанесении. Обширный опыт. Высокая производительность. Максимальная выгода. Это Shepherd Color. Узнайте о нас больше на www.shepherdcolor.com и в www.linkedin.com/company/shepherdcolor.

Контактная информация для представителей СМИ:
Марк Райан (Mark Ryan), маркетинговый директор
513.874.0714
[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1192394/IRBlackRecycle_10P925.jpg

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