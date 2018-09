Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP sigue representando a nuevos inversionistas en casos relacionados con pérdidas en inversiones en Puerto Rico, no es demasiado tarde

SAN JUAN, Puerto Rico, 20 de septiembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Abogados del estudio jurídico Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP, www.sseklaw.com, que se especializa en leyes sobre valores, siguen trabajando en casos relacionados con bonos de Puerto Rico y siguen presentando nuevas reclamaciones al respecto. Recientemente, un juez federal de Nueva York falló en contra de la certificación de una demanda colectiva contra UBS relacionada con fondos de bonos de Puerto Rico. La demanda argumentaba que UBS no había analizado la idoneidad de los fondos de Puerto Rico para sus clientes.

El juzgado federal resolvió que una demanda colectiva no podía presentar argumentos centrados en la idoneidad porque cada inversionista tiene metas particulares, y por ello determinar si UBS había incumplido su obligación de analizar adecuadamente la idoneidad para un cliente tendría que decidirse de manera individual. Como consecuencia, todo cliente con la esperanza de recuperar las pérdidas sufridas en estas inversiones tendrá que entablar una demanda legal de manera individual.

Los inversionistas tienen un plazo limitado para presentar estas demandas. Si bien los inversionistas pueden haber tenido derecho a un plazo adicional mientras la demanda colectiva estaba pendiente, el reloj está corriendo de nuevo. Si usted es o era cliente de UBS Puerto Rico e invirtió in fondos cerrados o bonos de Puerto Rico, no es demasiado tarde para comunicarse con el estudio jurídico Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP y solicitar la evaluación de su cuenta para determinar si tiene derecho a intentar recuperar todas las inversiones perdidas o parte de ellas. Todas las comunicaciones tendrán carácter estrictamente confidencial y a usted no se le facturará de ninguna manera por una consulta.

Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP cuenta con un equipo de abogados, consultores y personal con más de 100 años de experiencia acumulada en el sector de los valores y las leyes sobre valores. Durante más de dos décadas, nuestro estudio jurídico ha representado a miles de inversionistas de Estados Unidos, Puerto Rico y a escala internacional para recuperar las pérdidas sufridas al invertir con casas de corretaje y bancos. Hemos representado a clientes ante tribunales federales y estatales y en casos de arbitraje mediante la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA), la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange Inc., NYSE), la Asociación Estadounidense de Arbitraje (American Arbitration Association, AAA) y en procesos de arbitraje privados.

Datos de contacto: 800-259-9010

Llame al 713-580-8914 para hablar con personal que domina el idioma español

Sam Edwards sedwards@sseklaw.com

Kirk Smith ksmith@sseklaw.com

Luis Acevedo lacevedo@sseklaw.com

