Shihe: Dialog se světem v „jazyce čaje"

ŠEN-JANG, Čína, 12. června 2021 /PRNewswire/ -- Dne 9. června se diplomaté a novináři z řady zemí světa vydali na „Cestu za nejkrásnější čajovou vesnici na Hedvábné stezce". Podle Úřadu pro kulturu, rozhlas, televizi a cestovní ruch okresu Shihe ve městě Šen-jang v provincii Henan přijeli do okresu Shihe, aby prozkoumali tajemství čínského čaje. V prvních čtyřech měsících roku 2021 se po novodobé Hedvábné stezce vydaly do jiných částí Asie i do Evropy tři vlaky „China-Europe Express" s nákladem šen-jangského čaje.