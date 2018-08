SHISEIDO świętuje wprowadzenie nowej kolekcji na światowe rynki w Tokio, stolicy Japonii

Równie nowoczesna, minimalistyczna, wizjonerska, wyrazista, luksusowa co kreatywna nowa kolekcja makijażu SHISEIDO podzielona jest na cztery kategorie faktur: żele, tusze, pudry i rosa oraz obejmuje 21 produktów w 125 odcieniach. Nowe produkty łączą w sobie zaawansowaną technologię, rzemiosło i lokalnie pozyskiwane składniki. – Przyjmujemy nowoczesne podejście do makijażu, którego nie podjęła się przed nami żadna inna marka – skomentowała Jill Scalamandre, prezes marek bareMinerals i BUXOM oraz dyrektor rozwoju globalnego Shiseido Makeup.

We wnętrzu TOLOT cztery wyraźne faktury ujęte w nowej kolekcji zostały wyrażone przez wykorzystanie zaawansowanej technologii sensorycznej i lamp LED. Dyrektorem kreatywnym i projektantem wnętrza był dyrektor artystyczny SHISEIDO Keisuke Hori, który współpracował z dyrektorem artystycznym i technicznym Takahiro Matsuo, założycielem Lucent, grupy specjalistów tworzących interaktywne doświadczenia pozwalające na wyrażanie konceptów poprzez technologię.

Yoshiaki Okabe, dyrektor korporacyjny marki SHISEIDO i globalnych marek luksusowych oprowadził artystów Sonoyę Mizuno i Patricka Ta po przestrzeni, wyjaśniając wagę nowej kolekcji makijażu i jej wyraźnego związku z pielęgnacją cery. – Cała linia produktów wyróżnia się składem, a naprawdę wyjątkowe są faktury. Dają one wrażenia sensoryczne przy wykonywaniu makijażu z japońskiej perspektywy – skomentował Okabe. Goście mogli także delektować się przekąskami od firmy cateringowej Mokomeshi z Tokio. Każde danie nawiązywało do jednej z czterech kategorii tekstur. Ponadto goście mogli skorzystać z sesji poprawek makijażu przez artystów SHISEIDO oraz udać się do studia portretowego VIP, w którym pracował dyrektor i fotograf Mike Rosenthal.

– Kiedy ktoś myśli o japońskim pięknie, to myśli o SHISEIDO. Dlatego też logiczna była premiera kolekcji makijażu najpierw w Tokio. Jestem bardzo dumny z efektu końcowego naszej pracy – dodał Okabe.

