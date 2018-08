SHISEIDO célèbre le lancement mondial d'une nouvelle collection de maquillage à Tokyo, au Japon

À parts égales moderne, minimaliste, visionnaire, expressive, luxueuse et créative, la nouvelle gamme de maquillage SHISEIDO se décline en quatre catégories de textures : Gels (gels), Inks (encres), Powders (poudres) et Dews (rosées). Elle comporte 21 produits dans 125 nuances, qui allient en toute harmonie la technologie de pointe, l'artisanat et des ingrédients d'origine locale. « Nous adoptons une approche innovante du maquillage qu'aucune autre marque n'a jamais prise auparavant », déclare Jill Scalamandre, présidente de bareMinerals, BUXOM et du développement international de Shiseido Makeup.

Dans la galerie TOLOT, les quatre textures différentes qui composent la nouvelle collection ont été exprimées par l'utilisation d'une technologie de détection avancée et de LED. La direction artistique et la conception de l'espace dans son ensemble ont été menées par le directeur artistique de SHISEIDO, Keisuke Hori, en collaboration avec l'artiste et directeur technique Takahiro Matsuo, et fondateur de Lucent (un groupe de spécialistes qui créent des expériences interactives reflétant des concepts par le biais de la technologie).

Yoshiaki Okabe, membre de l'équipe de direction de la marque SHISEIDO et des marques Global Prestige, a conduit Sonoya Mizuno et Patrick Ta à travers l'espace en leur expliquant l'importance de la nouvelle collection de maquillage et le lien incontournable de celle-ci avec les soins de la peau. « L'ensemble de la ligne de produits est exceptionnel dans ses formulations et les textures sont particulièrement remarquables. Elles offrent vraiment une expérience de maquillage sensoriel d'après un point de vue japonais », a déclaré M. Okabe. Les invités ont apprécié les amuse-bouche de Mokomeshi, un traiteur tokyoïte. Chaque plat servi s'inspirait de l'une des quatre catégories de texture. D'autres activités ont été proposées, notamment des retouches faites par des maquilleurs de SHISEIDO et un studio de portrait VIP dirigé par le réalisateur et photographe Mike Rosenthal.

« Quand les gens pensent à la beauté japonaise, ils pensent à SHISEIDO. Il est logique que le lancement de ce maquillage soit d'abord célébré à Tokyo. Personnellement, voir comment tout cela s'est organisé me remplit de fierté », a déclaré M. Okabe.

