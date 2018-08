SHISEIDO comemora o lançamento global da nova coleção de maquiagem em Tóquio, Japão

Tanto moderna como minimalista, visionária, expressiva, luxuosa e criativa, a gama de produtos da nova SHISEIDO Makeup classifica-se em quatro categorias de textura — Gels, Inks, Powders e Dews (gel, tinta, pó e brilho do orvalho) — e inclui 21 produtos em 125 tons que combinam perfeitamente a tecnologia avançada, a arte e os ingredientes originados localmente. "Nós usamos uma abordagem inovadora para a maquiagem que nunca foi utilizada por nenhuma outra marca", diz Jill Scalamandre, presidente da bareMinerals, da BUXOM e de desenvolvimento global da Shiseido Makeup.

Em TOLOT, as quatro texturas distintas que compõem a nova coleção foram expressas através do uso de tecnologia sensorial avançada e de LEDs. A direção de criação em geral e o design do espaço foram liderados por Keisuke Hori, diretor de arte da SHISEIDO em colaboração com o artista e diretor técnico Takahiro Matsuo, e fundador da Lucent (um grupo de especialistas que cria experiências interativas que expressam conceitos através da tecnologia).

Yoshiaki Okabe, diretor corporativo da marca SHISEIDO e das marcas Global Prestige, conduziu Sonoya Mizuno e Patrick Ta pelo espaço explicando a importância da nova coleção de maquiagem e seu elo indispensável com os cuidados da pele. "A linha completa de produtos é excepcional em suas fórmulas e as texturas são especialmente notáveis. Oferecem realmente uma experiência de maquiagem sensorial do ponto de vista japonês", disse Okabe. Os convidados desfrutaram de pequenas delícias proporcionadas por Mokomeshi, uma companhia de buffet sediada em Tóquio. Cada prato servido foi inspirado por uma das quatro categorias de textura. Outras atividades incluíram retoques realizados por maquiadores da SHISEIDO e um estúdio de retratos VIP com o diretor e fotógrafo Mike Rosenthal.

"Quando as pessoas pensam em beleza japonesa, logo pensam na SHISEIDO. Faz sentido que este lançamento de maquiagem seja comemorado primeiramente em Tóquio. Pessoalmente, ver o resultado de tudo isso me deixa muito orgulhoso", disse Okabe.

