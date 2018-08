SHISEIDO feiert Weltpremiere seiner neuen Makeup-Kollektion in Tokio (Japan)

Beauty Reimagined. Beauty Made with Soul.

TOKIO, 1. August 2018 /PRNewswire/ -- SHISEIDO – eine Marke, deren Name synonym ist mit Schönheit, Kunst und Kultur – hat in Tokio, Geburtsort der Marke und weltweites Epizentrum der J-Beauty-Bewegung, eine komplett neuartige Makeup-Kollektion vorgestellt. Die Weltpremiere ist am 15. August. Im TOLOT, eine zeitgenössische Kunstgalerie in Shinonome, fanden sich Freunde, Fans und bekannte Gesichter der Marke ein, darunter Patrick Ta (neuer SHISEIDO Global Color Artist), Pony (SHISEIDO APAC Ambassador), Sonoya Mizuno (Schauspielerin, Tänzerin und SHISEIDO Makeup Campaign Artist), Rowan Blanchard (Schauspielerin), Jen Atkin (Promi-Friseurin), Petra Collins (Fotografin), Emi Suzuki (Model und Designerin), Yuka Mannami (Model) und PearyPie (Beauty-Bloggerin aus Thailand). Sie stießen auf die atemberaubende Kollektion an, die auf vier Haupttexturen basiert.