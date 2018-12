Shoclef apresenta compras ao vivo no mercado global

SAO FRANCISCO, 17 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Shoclef, plataforma de compra única para ispositivos móveis, lançou seu aplicativo de compra móvel no início deste ano. Após receber uma resposta positiva e de conquistar mais de 80 milhões de usuários ativos apenas na Ásia, a empresa lançou uma versão completamente reelaborada, que tornou o aplicativo mais amigável ao usuário.

Mas, o que é o Shoclef? É uma plataforma única, que reúne compradores, assistentes de compras pessoais e empresas. E a melhor parte é que o aplicativo permite ao usuário ganhar dinheiro quando ele opera ao vivo (Go Live!). Os compradores e as empresas ganham dinheiro a cada minuto que os interessados visualizam sua transmissão ao vivo.

O que torna o aplicativo tão bem-sucedido? O conceito inovador – a união do varejo com a transmissão ao vivo – torna o Shoclef um protagonista novo e intrigante na economia informal (gig economy). Com a interação e a autenticidade em sua essência, o aplicativo permite aos usuários comprar e vender em mais de 150.000 cidades no mundo. E, para ir mais à frente, o Shoclef oferece um nível de transparência que outros aplicativos de varejo não dispõem: quando os usuários fazem compras ao vivo, eles podem ver os produtos exatamente como são. Todos nós já compramos mercadorias on-line e ficamos desapontados com o produto real que recebemos, não é mesmo?

Além disso, ao fazer compras ao vivo, toda a experiência de compra do usuário é em tempo real. Assistentes de compra pessoais vão a lojas e o usuário pode se comunicar com ele, tornando a mensagem ao vivo um agente de mudança real. Não gosta da cor do casaco? Quer também um par de botas? Não há problema. Como usuário, você pode conversar facilmente com o assistente de compra, fazer pedidos e conferir tamanhos e cores. É como fazer compra na loja do conforto de sua casa. A Shoclef se esforça para tornar sua experiência de compra conveniente, satisfatória e agradável.

Para as empresas, o Shoclef é um portal inteligente, que ajuda a conquistar milhões de usuários globais. Opere ao vivo no aplicativo, com seus produtos e serviços, para atrair a atenção, aumentar as vendas e atingir novos usuários – tudo gratuitamente. Também é uma grande oportunidade para se conectar e interagir com seus clientes. A funcionalidade de bate-papo permite aos usuários compartilhar opiniões, fazer pedidos e realizar transações de imediato. Aumente as vendas criando laços com seus clientes.

A Shoclef se orgulha de criar uma experiência personalizada de compra, que elimina todas as dificuldades de fazer compras. O aplicativo já está disponível para download para iOS e Android.

Para obter mais informações, visite www.shoclef.net .

Contato com a mídia

media@shoclef.com

+1 (415) 756-4528

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/799566/Shoclef_App_Logo.jpg

