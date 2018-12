Shoclef představuje živé nákupy na globálním trhu

SAN FRANCISCO, 19. prosince 2018 /PRNewswire/ -- Jedinečná mobilní nákupní platforma Shoclef představila na začátku tohoto roku svou mobilní aplikaci pro nakupování. Po získání pozitivního ohlasu a více než 80 milionů aktivních uživatelů v samotné Asii společnost představila zcela přepracovanou verzi, díky níž bude aplikace více uživatelsky přívětivá.

Takže, co je Shoclef? Jedná se o jedinečnou platformu, která spojuje odběratele, osobní zákazníky a firmy. A nejlepší na tom je, že vám aplikace umožňuje vydělat peníze, když vysíláte živě! Zákazníci a podniky vydělávají peníze za každou minutu, kterou diváci sledují jejich živé vysílání.

Co činí tuto aplikaci tak úspěšnou? Jejich inovativní koncepce – spojení maloobchodu s živým vysíláním – označuje Shoclef jako nového, zajímavého hráče v oblasti netradiční ekonomiky. Díky interakci a autentičnosti ve své podstatě umožňuje aplikace uživatelům nakupovat a prodávat ve více než 150 000 městech po celém světě. A abychom šli ještě o krok dále, Shoclef nabízí úroveň transparentnosti, kterou ostatní maloobchodní aplikace nedokáží vyrovnat – když uživatelé nakupují živě, vidí produkty přesně tím, čím jsou! Cožpak jsme si všichni neobjednali zboží online, abychom potom byli zklamáni ze skutečného produktu, který jsme obdrželi?

Kromě toho při nakupování živě je celý nákupní zážitek uživatele v reálném čase. Nakupující přecházejí do obchodů a uživatel může chatovat s nakupujícími, což živé zasílání zpráv činí skutečným průlomem. Nelíbí se vám barva kabátu? Chcete k němu také pár bot? Žádný problém! Jako uživatel můžete snadno chatovat s nakupujícími, zadávat požadavky a kontrolovat velikosti nebo barvy. Je to doslova nakupování v obchodě, z pohodlí vašeho domova. Shoclef usiluje o to, aby vaše nákupní zkušenosti byly bezproblémové, uspokojivé a příjemné.

Co se týče obchodníků, Shoclef je důvtipný portál, který získává miliony globálních uživatelů. Představte v aplikaci živě své produkty/služby, abyste přilákali pozornost, zvýšili tržby a oslovili nové uživatele – vše zdarma. Je to také skvělá příležitost ke spojení a interakci se svými zákazníky. Funkce chatu umožňuje uživatelům sdílet okamžitou zpětnou vazbu, zadávat požadavky a provádět transakce. Navyšte své prodeje a zároveň posilujte vazby se svými zákazníky!

Společnost Shoclef je hrdá na to, že vytváří osobní nákupní zážitek, který odstraňuje všechny nákupní problémy. Aplikace je nyní k dispozici ke stažení v operačních systémech iOS a Android .

Více informací naleznete na webových stránkách www.shoclef.net .

Kontakt pro média

media@shoclef.com

+1 (415) 756-4528

