ShoppRe.com permite a los compradores de todo el mundo comprar desde tiendas indias

100 millones de INR invertidos en ShoppRe, que actúa como puente entre las personas que viven en el extranjero y los sitios de compras indios, como Flipkart, Myntra, Amazon, etc .

ShoppRe.com, una compañía internacional de envío y consolidación, que optimiza el e-commerce entre países desde la India, pone un pie en Dubái con una serie de campañas de marketing.

Los embajadores de la marca - Priyamani, actriz ganadora del National Award, y su marido, Mustufa Raj, destacado empresario - presentaron el lanzamiento oficial en Flora Inn Hotel, Dubái, con la nueva campaña publicitaria.

"Puedo referirme a personas que acaban de irse a vivir fuera y no pueden comprar desde la India. ShoppRe permite que consigan sus productos indios favoritos y los reciban en casa", dijo Priyamani.

V.A. Hassan - consejero delegado de Flora Group of Hotels y SBK Real-Estate, Dubái - el principal inversor de la compañía, lanzó el sitio web.

"He estado en Dubái durante más de cuatro décadas. He visto la enorme demanda de productos indios, como moda, alimentos, etc., que son populares en todas partes, pero no son fácilmente accesibles o están extremadamente sobrevalorados", dijo.

Saira Hassan y Nikkitha Shanker fundaron ShoppRe en octubre de 2016. Hasta el momento, han recibido pedidos valorados en 40 millones de INR para más de 15.000 clientes, no solo de productos indios, sino también un gran número de no indios; y ha enviado a más de 80 países. Su experiencia en aduanas y regulaciones permite el acceso a artículos especiales, como los productos Ayurvedic.

"Queríamos resolver dos importantes puntos de fricción: La mayor parte de los vendedores indios no ofrecen envíos internacionales y varios sitios web indios no aceptan pagos de tarjetas internacionales", dijo Saira.

"Nuestra misión es aprovechar nuestra pasión por el servicio y experiencia de compra superior para deleitar a nuestros clientes con cada envío de ShoppRe", dijo Nikkitha.

Acerca de ShoppRe:

Los servicios de ShoppRe son:

El servicio 'Shop & Ship' ofrece a los compradores internacionales una dirección de envío virtual india junto con un Personal Locker. Las compras se almacenan gratis por un período de 20 días. Los paquetes se consolidan en el paquete ONE, ahorrándoles del 60 al 80% en costes de envío. El paquete o paquetes se entregan en un periodo de tres a seis días.

El servicio 'Personal Shopper' compra en nombre de los clientes en caso de cualquier inconveniente en el pago.

'ShoppRe Courier' permite a los clientes programar una recogida para su paquete desde cualquier sitio en la India.

