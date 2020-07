ShopSave cria a plataforma de comércio eletrônico social de cashback "Compre para economizar, compartilhe para ganhar"

Hoje em dia, o custo da aquisição tradicional de clientes de comércio eletrônico é alto, e o poder de compra subjacente não pode ser ativado, mas há cada vez mais oferta de canais de informações em rede, e as informações comerciais estão se tornando mais simétricas e transparentes. As pessoas começam a perceber as limitações dos canais de tráfego tradicionais, e o interesse pelo fluxo dos usuários de plataformas sociais está aumentando rapidamente.

Por ser a plataforma oficial de cashback (reembolso) em cooperação com a AliExpress, a ShopSave lançará imediatamente os últimos cupons escondidos, contanto que qualquer produto da AliExpress esteja em promoção. Qualquer usuário que fizer o download da ShopSave poderá usá-la para comprar o mesmo produto por preço mais baixo. Determinada porcentagem do valor gasto pelo usuário será devolvida a ele como cashback, para que possa recebê-lo regularmente. Vale ressaltar que o processo de obtenção de cupons na ShopSave é altamente conveniente. Basta que o usuário copie o link do produto que deseja comprar na AliExpress e abra a ShopSave para colar automaticamente o cupom.

A exposição por meio de publicidade e melhoria no ranking não é mais a única maneira de conquistar clientes no comércio eletrônico. Portanto, obter mais tráfego pelos canais sociais se tornou outro ponto de concorrência para as empresas de comércio eletrônico. As empresas estão participando das promoções de cashback, e a ShopSave compartilha ao máximo essa comissão promocional com o usuário, ajudando-o a ter mais benefícios e aumentando a atividade de seus aplicativos e, ao mesmo tempo, a participação dos usuários.

Quando o usuário compartilha as mercadorias com outras pessoas para comprar pela ShopSave é o mesmo que ajudar o comerciante a promover seus produtos. Assim, a comissão é a taxa de promoção paga ao usuário. Em outras palavras, quanto mais eles compartilham, mais comissões recebem. Para envolver mais usuários, a ShopSave oferece uma oportunidade adicional a cada usuário de iniciar seu próprio negócio sem custo. O usuário convida outras pessoas a se cadastrarem como membros da ShopSave. Toda vez que uma dessas pessoas faz uma compra pela ShopSave, o usuário recebe uma receita significativa de comissão. Então, basicamente, a plataforma permite que ganhem dinheiro sem fazer nada.

Isso acontece precisamente por se tratar de uma estratégia ganha-ganha, que rapidamente se tornou um setor auxiliar dos aplicativos de comércio eletrônico. Com o rápido desenvolvimento do comércio eletrônico, as plataformas de comércio eletrônico de guia de conteúdo aumentarão sua influência no mercado, de modo que os aplicativos de cashback e cupons, como o próprio ShopSave, tenham grandes perspectivas de desenvolvimento.

Sobre a ShopSave

A ShopSave oferece enormes quantidades de produtos com super descontos, além de altas comissões e alto cashback. Você pega os cupons primeiro, depois economiza nas compras e ganha comissões compartilhando mercadorias. Depois que seu amigo compra os produtos que você compartilhou, a ShopSave o recompensa com alguns benefícios. Quanto mais você compartilhar, mais benefícios terá.

A ShopSave utiliza o Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp para criar um ecossistema de compartilhamento e voltado para vendas. Seja membro VIP, comprando algum pacote, convide os amigos, compartilhe e receba cashbacks generosos. A ShopSave fornece serviços da mais alta qualidade para que todos participem como empreendedores e atinjam suas metas empresariais e pessoais. Ajuda todos os membros a adquirir mercadorias com custo-benefício sem sair de casa e a ter a oportunidade de iniciar negócios para obter liberdade financeira!

A ShopSave oferece atendimento ao cliente na pré e pós-venda com um clique, logística e outros serviços, sem compactação de anúncios. Oferecer aos membros VIP risco ZERO de oportunidades empresariais.

Visite www.shopsave365.com.

