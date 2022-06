Shoptalk Europe : CedCommerce lance de nouveaux outils de commerce électronique pour les commerçants

LONDRES, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- CedCommerce, un catalyseur de commerce électronique multicanal de premier plan, annonce le lancement de ses nouvelles solutions de commerce à Shoptalk Europe pour créer d'excellentes expériences de commerce électronique pour les commerçants de toutes tailles.

En tant que commanditaire officiel du plus grand événement du commerce de détail, CedCommerce a fait sensation en simplifiant l'expérience de vente en ligne pour les commerçants du monde entier. Le nouvel ensemble d'intégrations comprend :

Dépliage Experts.CedCommerce

En aidant les marques de Shopify à accroître leur présence dans les magasins, CedCommerce est fier d'annoncer l'ajout de CedCommerce Experts – une agence Shopify Experts dont l'idéologie est de bâtir, de nourrir et de faire croître les commerçants de Shopify.

C'est une nouvelle ère avec le bassin d'experts de Shopify de CedCommerce

Configuration, personnalisation et installation des applications

Développement de magasins et de thèmes personnalisés

Développement de la marque

Établissement de stratégies pour l'administration des affaires

Amélioration des capacités publicitaires dans l'application de magasinage Facebook et Instagram

La publication de la fonctionnalité Publicités dans l' application de magasinage Facebook et Instagram permet aux commerçants de Shopify de créer, de gérer et de surveiller les publicités Facebook dans l'application.

Cette nouvelle gamme de fonctionnalités se traduit par un meilleur développement de la marque et la découverte de produits. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de la publicité étendue :

Intégration unifiée et accélérée sur les surfaces de commerce Meta et les comptes d'annonces.

Ciblage publicitaire dynamique et flexible en fonction des données démographiques et des aspects comportementaux de la personnalisation

Mesure de l'analyse des annonces en temps réel grâce à la prise en charge de l'API de conversion et des pixels

Optimisation publicitaire sans frais avec la mise en place, la gestion et l'optimisation de la campagne publicitaire.

CedCommerce collabore avec Coupang Marketplace

La solution Coupang Integration for WooCommerce permet aux commerçants d'entrer sur le marché sud-coréen via l'une de ses plus grandes sociétés de commerce électronique, Coupang. L'intégration permet des fonctionnalités de pointe, y compris :

Intégration rapide et sans tracas

Catalogue en vrac facile et optimisé

Synchronisation automatisée de l'inventaire et des données critiques

Entrée d'ordres passés sur Coupang dans WooCommerce

"Nous nous efforçons toujours d'améliorer nos capacités de eCommerce multicanal, et il n'y a pas de meilleur endroit que Shoptalk pour mettre à profit ces lancements majeurs", déclare Abhishek Jaiswal , PDG et cofondateur de CedCommerce. « Les dernières initiatives de eCommerce de CedCommerce nous rapprochent de l'objectif d'aider les entreprises et les entrepreneurs à accroître leur visibilité dans le monde en ligne. Nous avons hâte d'échanger davantage d'idées avec les détaillants, les partenaires et les marchés. »

Trouvez l'équipe de CedCommerce au stand E25. Ne peut pas se rendre à Shoptalk, n'hésitez pas à réserver un appel avec l'équipe d'experts CedCommerce.

À propos de CedCommerce

CedCommerce est une plateforme de commerce électronique et un intégrateur de marché de premier plan dont la vision est de créer des outils et des technologies d'intégration sécurisés, optimisés et évolutifs pour les vendeurs en ligne afin d'offrir des capacités multicanaux. CedCommerce aide Marketplaces en ligne à créer un écosystème d'intégration optimisé pour une intégration des vendeurs en douceur et un flux de données produit simplifié. En étroite collaboration avec des partenaires comme Google, Facebook, Walmart et eBay, nous avons créé plus de 50 outils de vente pour toutes les grandes plateformes, notamment Shopify, WooCommerce, Magento, BigCommerce et Prestashop.

Visitez CedCommerce ou suivez-les sur Twitter , Linked In , YouTube et Facebook pour en savoir plus.

