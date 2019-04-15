首個丹麥醫療區將選擇採用Sectra的解決方案

瑞典林雪平和丹麥歐登塞, 2019年4月15日 /美通社-PR Newswire/ -- 國際醫學成像IT和網路安全公司Sectra (STO: SECT B)已經與南丹麥大區簽署了一份數位化病理學合約。處理數位病理學圖像的Sectra IT解決方案將會支持南丹麥大區的四家醫院，以無需顯微鏡的方式，圍繞病例進行評估和合作。這將幫助提升初級診斷效率，並由此改進癌症治療。

南丹麥大區是丹麥第一個全面進行病理學數位化轉型的醫療區。憑藉Sectra的數位化病理學解決方案，四家位於南丹麥大區內不同地區的醫院的資源利用與精細分科活動將會得到優化。這將讓南丹麥大區在不計較地點的情況下，讓所有病人都能平等地獲取醫療保健服務。

Sectra丹麥公司總裁蘇內-亨裡克森(Sune Henriksen)表示：「我們希望能夠支持南丹麥大區追求利用我們的數位化病理學解決方案，以及來自這一領域的其他開拓者的經驗，來改進病人治療。這個地區現在朝著走向全球數位化病理學前沿邁出了重要一步。」

Sectra的解決方案將會每年處理約200,000次檢查。價值1700萬丹麥克朗（約合230萬歐元）的合約於2019年4月簽署。

病理學數位化轉型能夠為病理學家帶來超出顯微鏡的新功能。在無需物理載玻片的情況下，獲得數位化病理學圖像，讓病理學家能夠在不同科室和醫院之間，即刻獲取與分享當前與歷史圖像和資訊。數位化解決方案可以在關鍵決策點（例如分級和進行更多的精密測量）上為病理學家提供支援。

消息來源 Sectra