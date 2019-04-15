首个丹麦医疗区将选择采用Sectra的解决方案

瑞典林雪平和丹麦欧登塞, 2019年4月15日 /美通社-PR Newswire/ -- 国际医学成像IT和网络安全公司Sectra (STO: SECT B)已经与南丹麦大区签署了一份数字化病理学合约。处理数字病理学图像的Sectra IT解决方案将会支持南丹麦大区的四家医院，以无需显微镜的方式，围绕病例进行评估和合作。这将帮助提升初级诊断效率，并由此改进癌症治疗。

南丹麦大区是丹麦第一个全面进行病理学数字化转型的医疗区。凭借Sectra的数字化病理学解决方案，四家位于南丹麦大区内不同地区的医院的资源利用与精细分科活动将会得到优化。这将让南丹麦大区在不计较地点的情况下，让所有病人都能平等地获取医疗保健服务。

Sectra丹麦公司总裁苏内-亨里克森(Sune Henriksen)表示：“我们希望能够支持南丹麦大区追求利用我们的数字化病理学解决方案，以及来自这一领域的其他开拓者的经验，来改进病人治疗。这个地区现在朝着走向全球数字化病理学前沿迈出了重要一步。”

Sectra的解决方案将会每年处理约200,000次检查。价值1700万丹麦克朗（约合230万欧元）的合约于2019年4月签署。

病理学数字化转型能够为病理学家带来超出显微镜的新功能。在无需物理载玻片的情况下，获得数字化病理学图像，让病理学家能够在不同科室和医院之间，即刻获取与分享当前与历史图像和信息。数字化解决方案可以在关键决策点（例如分级和进行更多的精密测量）上为病理学家提供支持。

消息来源 Sectra