Showtime, de grootste conferentie voor verkoop enablement in Europa, is terug voor zesde jaar met een inspirerende lijst van hoofdsprekers en sprekers

Sprekers van Coca-Cola, SiriusDecisions, Twilio en TED talk-ster Eddie Obeng als bron van inspiratie voor leiders op het gebied van marketing, verkoop en verkoop enablement, met een presentatie van nieuw onderzoek, de beste praktijken en de recentste trends om een uitmuntende verkoop aan te drijven

GENT, België, 26 september 2018 /PRNewswire/ -- Showtime , de grootste conferentie voor verkoop enablement in Europa, is voor de zesde keer terug. De knapste koppen op het gebied van marketing, verkoop en verkoop enablement komen samen op 17 en 18 oktober in de Ghelamco Arena in Gent, België om de recentste onderzoeken, tendensen en beste praktijken inzake verkoop enablement te ontdekken en een voorproefje te krijgen van de richting die de verkoop enablement-markt zal inslaan.

Er zullen thematoespraken plaatsvinden op Showtime van een lijst van gerenommeerde sprekers, waaronder auteur, innovator en befaamd TED talk-spreker Eddie Obeng en analist Peter Ostrow van SiriusDecisions, die zullen spreken over de veranderende verwachtingen van de B2B-kopers van vandaag en hoe de meest succesvolle organisaties deze ervaringen helemaal omgooien. Voorts kunnen de deelnemers meer leren van de sales enablement-leiders van Coca-Cola, Pendo, Twilio en PerkinElmer die inspirerende verhalen zullen delen over de verkooptransformatie in hun organisaties.

Tijdens de tweede dag van de conferentie zullen de deelnemers een kans hebben om meer vertrouwd te raken met de Showpad-technologieën, met inbegrip van contentoplossingen en de LearnCore-software voor training en coaching. De deelnemers zullen een beter begrip krijgen van hoe toonaangevende organisaties de innovatieve oplossingen van Showpad hebben geïmplementeerd om verkoopuitmuntendheid binnen hun organisaties te bevorderen. De partners van Showpad zullen aanwezig zijn om hun vaardigheden te tonen wat betreft het uitbouwen van de waarde van het platform van Showpad en het creëren van op maat gemaakte en gedifferentieerde verkoopervaringen. Voorts zal Showpad praktische training en certificering bieden aan de daarin geïnteresseerde partners.

Daarnaast zal Showtime de meest innovatieve toepassingen van de sales enablement-technologie in de sales enablement-industrie huldigen met de Sales and Marketing Excellence Awards . Deze prijzen identificeren en bevorderen de meest doeltreffende en creatieve verkoop enablement-projecten in een poging om creativiteit te inspireren en aan te wakkeren in de hele industrie.

Voor meer informatie over Showtime en om u aan te melden voor de conferentie, kunt u terecht op http://showtime.showpad.com .

Over Showpad

Showpad is het leidinggevende verkoop enablement-platform voor de moderne verkoper. Het alles-in-1 platform van Showpad versterkt de verkoop- en marketingteams om de kopers te betrekken door middel van de integratie van toonaangevende training- en coachingsoftware met innovatieve inhoud en oplossingen op het gebied van betrokkenheid. Het platform biedt de meest complete verzameling van gegevens over hoe succesvolle verkopers omgaan met kopers en daarbij gebruikmaken van Artificial Intelligence om de dingen waarmee de beste presteerders goede resultaten boeken te ontdekken, te repliceren en te automatiseren.

Showpad verleent diensten aan meer dan 1000 klanten wereldwijd, met inbegrip van Johnson & Johnson, BASF, GE Healthcare, Fujifilm, Bridgestone, Prudential, Honeywell en Merck. Het in 2011 opgerichte bedrijf heeft zijn hoofdkantoren in Gent en Chicago evenals kantoren in Londen, München, San Francisco en Portland. Meer informatie over Showpad is te vinden op www.showpad.com of volg Showpad op Twitter en LinkedIn .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749544/Showpad_Logo.jpg

