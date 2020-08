Shunde da China atrairá recursos globais para abordar as principais tecnologias

SHUNDE, China, 7 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O Gabinete de Ciência e Tecnologia do distrito de Shunde da província de Guangdong da China lançou hoje globalmente a lista das 20 principais tecnologias para as indústrias mais importantes as quais precisam ser abordadas, para reunir recursos para os contínuos avanços tecnológicos e para obter um número de principais realizações científicas e tecnológicas e direitos independentes de propriedade intelectual.

A lista foi feita após pesquisa cuidadosa em empresas, demonstrações multidisciplinares de especialistas, seleções e revisões, visando acelerar a implementação da estratégia impulsionada para a inovação e atingir o objetivo de desenvolvimento de alta qualidade, explorar ativamente para implementar projetos de pesquisa das principais tecnologias, encorajar as empresas a romperem o patamar técnico chave, e superar problemas técnicos os quais necessitam urgentemente serem resolvidos no desenvolvimento industrial do distrito.

O primeiro grupo de 20 tecnologias principais a serem abordadas são a pesquisa e a industrialização de principais tecnologias em campos tais como (1) os módulos de roda integrados de energia robotizada com alta densidade de torque, alta densidade de potência e alto nível de integração, (2) fabricação de tubos de PVC de alto desempenho e ecológicos (3) servo press de ampla escala, alta qualidade com inteligência de Comando Numérico Computadorizado (CNC), (4) queimador doméstico de baixa emissão baseado na tecnologia de combustão infravermelha em meio poroso, e (5) modelagem por injeção de alta precisão para acessórios de tubos de plástico de grande diâmetro.

A lista inclui a pesquisa e a aplicação das principais tecnologias em (6) aparelhos domésticos com novo tipo de tecnologia de redução de ruído baseada nos setores aeroespacial, militar e biônico, (7) estrutura visual multiplataformas, (8) plataforma de gerenciamento inteligente do local de construção baseada em BIM (modelagem da informação da construção), (9) aparelhos domésticos de IA, (10) motor de alta velocidade no campo dos aparelhos domésticos, e (11) projeto de gerenciamento de operação e manutenção baseado em padrões de dados de propriedade intelectual independente.

Além disso, existem (12) a pesquisa sobre a substituição e aplicação de chip de controle de aparelhos domésticos, (13) principal tecnologia e equipamento de detecção de visão inteligente on-line de alta velocidade para classificação e separação em cores de telhas cerâmicas, (14) sistema de dissipação indireta de calor de tubo liso de calor para aparelhos elétricos de alta densidade, (15) novos materiais organometálicos luminescentes para telas OLED, (16) plataforma de monitoramento remoto, avaliação do estado de saúde e serviço pós-venda para máquina de moldagem, (17) membrana condutora dielétrica para aplicação de macro-molécula em placa de circuito para impressão fina, (18) pesquisa sobre a tecnologia principal do principal componente de potência de aparelhos domésticos baseada em computação de alto desempenho, (19) principal tecnologia de fabricação de tubo de polietileno (PE) de alto desempenho para gaiola anti-ondas de aquicultura marinha, e (20) sistema de controle de IA de energia e ambiente em empresas industriais.

Em relação a Shunde, o distrito está localizado no centro do interior da Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau. Com rápido desenvolvimento econômico, ficou em primeiro lugar entre os 100 principais distritos com mais forte força abrangente por oito anos consecutivos e foi classificado entre os dez principais condados de demonstração por onze vezes. Em 2019 a produção regional bruta de Shunde foi de 352.32 bilhões e o resultado industrial total das empresas industriais acima do tamanho designado ultrapassou 763.98 bilhões.

Contatos: Srta. Xie +86 757-22830349 / Sr. Huang +86 757-22830327

FONTE The Bureau of Science and Technology of Shunde

SOURCE The Bureau of Science and Technology of Shunde