Shunde de Guangdong celebra o Dia dos Talentos e reúne talentos globais

Shunde, uma pérola brilhante dentro da área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, tem aproveitado a tendência de desenvolvimento e reunido talentos. O distrito liderou a reforma e a abertura e passou a ser o primeiro condado/distrito da China em termos de escala de seu setor de manufatura, com o setor privado mais ativo. Impulsionado pela inovação e o recrutamento constante de talentos, vem crescendo juntamente com a área da Grande Baía. Ocupando o equivalente a 1/12.000 da área terrestre do país, Shunde é responsável por gerar 1/283 do total do PIB nacional, e ficou em primeiro lugar entre os 100 principais distritos com a força mais abrangente da China por dez anos consecutivos, de acordo com o Departamento de Publicidade do Comitê Distrital de Shunde.