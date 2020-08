Shunde, en China, atraerá recursos globales para abordar tecnologías centrales

SHUNDE, China, 7 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- La Agencia de Ciencia y Tecnología del distrito de Shunde, en la provincia de Guangdong (China), lanzó hoy a nivel global la lista de 20 tecnologías centrales para industrias fundamentales que se deben abordar para reunir recursos para los continuos avances tecnológicos y obtener una serie de importantes logros científicos y tecnológicos, así como derechos de propiedad intelectual independiente.

La lista se confeccionó luego de una exhaustiva investigación en empresas, demostraciones multidisciplinarias de expertos, selecciones y revisiones, con el objeto de acelerar la implementación de la estrategia impulsada por la innovación, alcanzar el objetivo de desarrollo de alta calidad, explorar activamente la implementación de proyectos de investigación de tecnología esencial, alentar a las empresas a salir de la meseta técnica clave y superar problemas técnicos que deben resolverse con urgencia en el desarrollo industrial del distrito.

El primer grupo de 20 tecnologías clave para abordar está formado por la investigación e industrialización de tecnologías clave en campos tales como: (1) módulos de ruedas de energía robótica integrados con alta densidad de torque, alta densidad de potencia y alto nivel de integración, (2) fabricación de tubos de PVC ecológicos de alto rendimiento, (3) servoprensas inteligentes CNC de alta gama a gran escala, (4) quemadores domésticos de bajas emisiones basados en tecnología de combustión infrarroja de medios porosos, y (5) moldeo por inyección de alta precisión para acoples de tuberías de plástico de gran diámetro.

La lista incluye la investigación y aplicación de tecnologías clave en: (6) electrodomésticos con nueva tecnología de reducción de ruido basada en las industrias aeroespacial, militar y biónica, (7) marcos visuales multiplataforma, (8) plataformas inteligentes de gestión de obras de construcción basadas en BIM, (9) electrodomésticos con IA, (10) máquinas de alta velocidad en el campo de los electrodomésticos, y (11) proyectos de gestión de operaciones y mantenimiento basados en estándares de datos de propiedad intelectual independiente.

Además, se incluyen: (12) la investigación sobre el reemplazo y la aplicación de chips de control de electrodomésticos, (13) tecnología y equipamiento clave de detección visual inteligente en línea de alta velocidad para clasificación y separación por colores de azulejos de cerámica, (14) sistemas de disipación indirecta de calor de tubos de calor planos para dispositivos eléctricos de alta densidad, (15) nuevos materiales luminiscentes organometálicos para pantallas OLED, (16) plataformas de servicios de monitoreo remoto, evaluación del estado de salud y posventa para máquinas de moldeo, (17) membrana dieléctrica conductiva de aplicación de macromoléculas en placas de circuitos impresos finas, (18) investigación en tecnología clave del componente de energía central de los electrodomésticos basada en computación de alto rendimiento, (19) tecnología clave de fabricación de tubos PE de alto rendimiento para jaulas de acuicultura marina antiolas, y (20) sistemas de control de energía y medio ambiente con IA en compañías industriales.

Shunde está situada en la zona rural clave del Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao. Con su rápido desarrollo económico, fue el primer lugar entre los 100 distritos principales con mayor fuerza integral durante ocho años consecutivos y se clasificó entre los diez condados de demostración principales 11 veces. En 2019, la producción regional bruta de Shunde fue de 352.320 millones y la producción industrial total de las compañías industriales sobre el tamaño designado superó los 763.980 millones.

