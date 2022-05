SHUTTERSTOCK ADQUIRE POND5, O MAIOR MARKETPLACE DE VÍDEOS DO MUNDO

Essa aquisição solidifica a posição da Shutterstock como o destino premium para sua comunidade global de clientes para acesso único a conteúdos editoriais, vídeos e músicas. Integrada com os aplicativos de fluxo de trabalho da Shutterstock, essa ampla biblioteca de conteúdos permite que a comunidade global de clientes da Shutterstock crie com confiança e ofereça valor aos mais de 115 mil colaboradores do Pond5, estendendo a distribuição de seus conteúdos para novas regiões e clientes. Os clientes do Shutterstock Studios também podem aproveitar seu acesso à oferta, integrando clipes do acervo incomparável do Pond5 a poderosos conteúdos curtos e longos.

O Pond5 combina sua ampla coleção – que pode ser vista em vários destinos, de filmes e programas de TV como O Sucessor e O Gambito da Rainha, até vídeos no YouTube, videogames e anúncios do Super Bowl – com a melhor experiência de busca da categoria, o que o torna perfeito para os profissionais de criação encontrarem o que precisam, mesmo para as pesquisas de conteúdo mais imprevisíveis e de nicho.

Desde seu início em 2006, o Pond5 formou uma rede crescente de mais de 115 mil colaboradores ativos em 180 países, que fazem upload de mais de 2,5 milhões de ativos todos os meses. Além disso, os parceiros de conteúdo editorial premium do Pond5, como Reuters, PA Media e British Movietone, fornecerão à comunidade global de clientes da Shutterstock acesso a vídeos de notícias de última hora e de arquivo.

"A aquisição do Pond5 oferece imenso valor a nossa base global de clientes, com acesso incomparável a uma das maiores coleções de conteúdos de vídeo editorial e comercial do mundo", disse Jon Oringer, CEO interino da Shutterstock. "Nossos colaboradores também se beneficiarão de ter seu trabalho apresentado na plataforma do Pond5, estendendo seu portfólio a novos clientes."

Jamie Elden, diretor de faturamento da Shutterstock, disse: "Com essa aquisição, podemos oferecer a nossos clientes em canais globais de agências, empresas e mídia acesso a uma das maiores coleções de arquivos premium do setor. A Shutterstock está constantemente se reinventando, e essa aquisição reúne profissionais de criação poderosos e conteúdos excepcionais para garantir que nossos clientes tenham coleções de vídeo, música e editoriais de classe mundial nas pontas de seus dedos."

Tom Crary, CEO do Pond5, disse: "Não poderíamos estar mais entusiasmados em unir forças com a Shutterstock para liderar a área de vídeos e músicas. Nossas ofertas editoriais combinadas serão uma força competitiva no mercado e oferecerão mais opções aos clientes, com conteúdos de vídeo editorial altamente exclusivos."

Destaques da transação:

A contraprestação da transação consiste em USD 210 milhões em espécie pagos no fechamento

milhões em espécie pagos no fechamento Ela amplia o negócio de vídeos da Shutterstock e a oferta editorial da Shutterstock, com conteúdos de vídeo diferenciados, exclusivos e de alta qualidade

Base de clientes complementar com relacionamentos poderosos com os maiores veículos de comunicação, plataformas de mídia social e empresas de streaming OTT do mundo

Manutenção do faturamento de 2022 e orientação de margem EBITDA ajustada

Imediatamente acrescido ao EBITDA ajustado de 2022, mesmo após custos únicos relacionados à transação

A CapM Advisors atuou como consultora financeira, e a Cahill Gordon & Reindel LLP atuou como consultora jurídica da Shutterstock. A Jefferies LLC atuou como consultora financeira, e a Goodwin Procter LLP atuou como consultora jurídica da Pond5. Os investidores podem encontrar um link para os materiais de apresentação sobre a transação do Pond5 no site https://investor.shutterstock.com

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é a plataforma criativa líder mundial para marcas e empresas de mídia transformadoras. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e músicas licenciados e de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de dois milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, disponibiliza mais de 405 milhões de imagens e mais de 25 milhões de vídeos.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária do Pond5, o maior marketplace de vídeos do mundo; do TurboSquid, o maior marketplace de conteúdos 3D do mundo; da PicMonkey, uma plataforma líder on-line de design gráfico e edição de imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação personalizada de ponta a ponta; da PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria; da Shutterstock Editorial, uma fonte de imagens editoriais e vídeos de primeira linha para a imprensa mundial; da Amper Music, uma plataforma de música orientada por IA; e da Bigstock, uma oferta de estoque de mídia orientada para agregar valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

Sobre o Pond5

O Pond5 se esforça para criar narradores de classe mundial, oferecendo aos profissionais de criação de todos os tipos o conteúdo que eles precisam para contar histórias, compartilhar conhecimentos e inspirar o público.

Orientado por um compromisso com sua comunidade global apaixonada e crescente de mais de 115 mil artistas profissionais do setor audiovisual, o Pond5 oferece uma plataforma onde o trabalho criativo pode prosperar, e onde os artistas podem obter sua subsistência com uma participação nos lucros líder do setor. O Pond5 satisfaz as necessidades de profissionais de criação de todos os setores, desde usuários individuais até grandes empresas, com preços competitivos e uma série de opções de compra, inclusive um modelo diferenciado de pagamento por item. As compras são respaldadas por uma licença ampla e flexível, uma garantia de melhor preço e uma equipe dedicada pronta para oferecer assistência especializada.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com a Lei de Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995. Todas as declarações que não constituam fatos históricos são prospectivas. Os exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, declarações sobre orientação, perspectivas do setor, negócios futuros, resultados futuros de operações ou condições financeiras, dividendos futuros, nossa capacidade de consumar aquisições e integrar os negócios que adquirimos ou podemos adquirir em nossas operações existentes, recursos novos ou planejados, produtos ou serviços, estratégias de gestão, nossa posição competitiva e a pandemia da COVID-19. Você pode identificar declarações prospectivas por palavras como "pode", "irá", "deveria", "poderia", "espera", "antecipa", "acredita", "estima", "pretende", "planeja", "prevê", "projeta", "busca", "potencial", "oportunidades" e outras expressões semelhantes e as formas negativas dessas expressões. No entanto, nem todas as declarações prospectivas contêm estas palavras. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. Estes riscos e incertezas incluem, entre outros, aqueles discutidos sob a legenda "Fatores de Risco" em nosso mais recente relatório anual no Formulário 10-K, bem como em outros documentos que a empresa pode registrar de tempos em tempos junto à Comissão de Valores Mobiliários. Em consequência destes riscos, incertezas e fatores, os resultados reais da Shutterstock podem diferir materialmente de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas futuros discutidos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são feitas apenas a partir desta data e a Shutterstock não assume a obrigação de atualizar as informações incluídas neste comunicado à imprensa ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto se exigido por lei.

FONTE Shutterstock, Inc.

