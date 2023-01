Shutterstock celebra o poder de contar histórias no Festival de Cinema de Sundance de 2023

NOVA IORQUE, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ — A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), a principal plataforma criativa global para marcas transformadoras e empresas de mídia e produção, anunciou hoje seu patrocínio oficial do Festival de Cinema de Sundance de 2023 como patrocinadora de liderança. Defendendo o trabalho e os talentos da Shutterstock Studios, o braço criativo e de produção da empresa, e da Shutterstock Editorial, uma importante fonte de conteúdo editorial para a mídia mundial, a empresa terá uma presença robusta no festival de sexta-feira, 20 de janeiro a segunda-feira, 23 de janeiro.

A Shutterstock é patrocinadora de liderança do Festival de Cinema de Sundance de 2023 e tem programação robusta planejada para o primeiro fim de semana.

A Shutterstock realizará os seguintes programas até o primeiro fim de semana:

Programação Pública

Documentários hoje: How Authentic Stories Have Reeled in New Audiences

À medida que nossa sede por histórias da vida real cresce, a maneira como produzimos documentários e os assuntos em que focamos estão mudando. Junte-se à Shutterstock em uma conversa com os cineastas para saber como eles estão mantendo a verdade no centro da história em meio à toda a confusão.

Data: sexta-feira, 20 de janeiro, das 14 às 15:30.

Localização: The Box at the Ray, 1768 Park Ave, Park City UT , 84060

Palestrantes:

Jamie Elden , Diretor de Receita, Shutterstock (no papel de moderador), Aiden Darné, Chefe Global, Shutterstock Studios, Diggzy, Fotógrafo de Entretenimento, Keenan MacWilliam , Diretor e Artista Multidisciplinar, Jon Weidman , Filmmaker, We Are King, Dan Bradley , Filmmaker, We Are King

Programação somente por convite

Sundance Shorts Party apresentado pela Shutterstock

Shutterstock é a patrocinadora apresentadora do Shorts Film Program e da Sundance Shorts Party 2023

Magic Hour co-organizado com a Canon

Junte-se à Shutterstock e à Canon para refrescos e lanches leves e descubra a arte de contar histórias autênticas

Somente por convite; entre em contato com [email protected] para obter mais informações.

Shutterstock Sundance Film Festival Portrait StudioSundance Film Festival Portrait Studio apresentado pela Canon

A famosa fotógrafa de celebridades, Chelsea Lauren , estará fotografando retratos no Shutterstock Sundance Film Festival Portrait Studio apresentado pela Canon.

Somente por convite; entre em contato com [email protected] para obter mais informações. Saiba mais aqui.

"Há duas décadas, a Shutterstock começou como uma plataforma para fotógrafos, artistas, diretores de fotografia e contadores de histórias compartilharem suas imagens, músicas e vídeos com o mundo", disse Jamie Elden, Diretor de Receita da Shutterstock. "Esse lado da empresa posicionou a Shutterstock como fornecedora líder mundial de conteúdo premium e exclusivo, que está no centro de tudo o que produzimos até hoje. Mantendo esse espírito, estamos entusiasmados em ser um patrocinador de liderança do Festival de Cinema de Sundance de 2023 e em fazer um brinde às pessoas que contribuíram para o brilhante cinema que temos a sorte de testemunhar. É um processo meticuloso, mas altamente recompensador, para executar uma visão criativa, e a Shutterstock tem orgulho de ser um parceiro confiável e guia para muitos presentes nessa emocionante jornada artística."

Para mais informações sobre a Shutterstock Studios, visite content.shutterstock.com/us/studios/

SOBRE A SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é a principal plataforma criativa global para marcas transformadoras e empresas de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção da Shutterstock inclui uma vasta gama de conteúdos licenciados e de alta qualidade, como fotografias, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 2 milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 424 milhões de imagens e mais de 27 milhões de vídeos disponíveis.

Sediada em Nova Iorque, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é dona da Splash News, a principal agência de notícias de entretenimento do mundo, para as salas de redação e empresas de mídia em todo omundo, a Pond5, o maior mercado de conteúdo em vídeo do mundo, a TurboSquid, o maior mercado de conteúdo 3D do mundo; a PicMonkey, uma plataforma líder de design gráfico e edição de imagens; a Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; a Shutterstock Studios, uma loja de criação personalizada ponta a ponta; a PremiumBeat, uma biblioteca de música sem royalties; a Shutterstock Editorial, uma importante fonte de imagens e vídeos editoriais para a mídia mundial; e a Bigstock, uma oferta de estoque de mídia orientada para o valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

