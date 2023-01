Shutterstock célèbre le pouvoir du récit au Festival du film de Sundance 2023

NEW YORK, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), la principale plateforme de création mondiale pour les marques transformatrices et les entreprises de médias et de production, a annoncé aujourd'hui son parrainage officiel du Festival du film de Sundance 2023 en tant que commanditaire du leadership. Défendant le travail et les talents de Shutterstock Studios, la branche de création et de production de l'entreprise, et Shutterstock Editorial, une source de contenu éditorial de premier plan pour les médias du monde, l'entreprise aura une forte présence au festival du vendredi 20 janvier au lundi, 23 janvier.

Shutterstock is a Leadership Sponsor of the 2023 Sundance Film Festival and has robust programming planned for the first weekend.

Shutterstock organisera les programmes suivants tout au long du premier week-end :

Programmation publique

Documentaires aujourd'hui : Comment des histoires authentiques ont ébranlé de nouveaux publics

Au fur et à mesure que notre soif pour les histoires vraies grandit, la façon dont nous produisons des documentaires et les sujets sur lesquels nous nous concentrons changent. Rejoignez Shutterstock pour des conversations avec les cinéastes afin d'apprendre comment ils inscrivent la vérité au centre de l'histoire au milieu du vacarme environnant.

Date : Vendredi 20 janvier, de 14 h à 15 h 30

Vendredi 20 janvier, de 14 h à 15 h 30

Lieu : The Box at the Ray, 1768, avenue Park, Park City UT , 84060

The Box at the Ray, 1768, avenue Park, , 84060

Panélistes :



Jamie Elden , directeur des revenus, Shutterstock (dans le rôle de modérateur), Aiden Darné , responsable mondial, Shutterstock Studios, Diggzy , photographe de spectacles, Keenan MacWilliam , directeur et artiste multidisciplinaire, Jon Weidman , cinéaste, We Are King, Dan Bradley , cinéaste, We Are King

, directeur des revenus, Shutterstock (dans le rôle de modérateur), , responsable mondial, Shutterstock Studios, , photographe de spectacles, , directeur et artiste multidisciplinaire, , cinéaste, , cinéaste,

RSVP

Programmes sur invitation uniquement

Sundance Shorts Party : réception pour le programme des courts-métrages du festival de Sundance présentée par Shutterstock

Shutterstock est le commanditaire principal du programme des courts-métrages et de la réception pour le programme des courts-métrages du festival de Sundance 2023

Magic Hour co-organisée avec Canon

Joignez-vous à Shutterstock et Canon pour des rafraîchissements et des bouchées apéritives et découvrez l'art de la narration d'histoires vraies

Sur invitation uniquement. Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected] .

Shutterstock Sundance Film Festival Portrait Studio présenté par Canon

La célèbre photographe Chelsea Lauren photographiera des portraits au Shutterstock Sundance Film Festival Portrait Studio présenté par Canon.

Sur invitation uniquement. Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected] . Pour en savoir plus, cliquez ici .

« Il y a deux décennies, Shutterstock a fait ses premiers pas en tant que plateforme sur laquelle les photographes, artistes, cinéastes et conteurs pouvaient partager leurs images, musiques et vidéos avec le monde », a déclaré Jamie Elden, directeur des revenus chez Shutterstock. « Cette caractéristique de l'entreprise a positionné Shutterstock comme le premier fournisseur mondial de contenu premium et exclusif, qui se retrouve au cœur de tout ce que nous produisons à ce jour. Conformément à cette philosophie, nous sommes ravis d'être un commanditaire majeur de l'édition 2023 du Festival du film de Sundance et de porter un toast aux personnes qui ont contribué à la brillante réalisation cinématographique dont nous avons la chance d'être témoins. Il s'agit d'un processus minutieux, mais très gratifiant, mis en œuvre pour réaliser une vision créative, et Shutterstock est fière d'être un partenaire de confiance et un guide pour de nombreuses personnes présentes, assistant à ce voyage artistique exaltant. »

Pour plus d'informations sur Shutterstock Studios, rendez-vous sur le site content.shutterstock.com/us/studios/.

À PROPOS DE SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE:https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3758994-1&h=2779034167&u=https%3A%2F%2Fstudio-5.financialcontent.com%2Fprnews%3FPage%3DQuote%26Ticker%3DSSTK&a=%C2%A0 SSTK ) est la principale plateforme créative mondiale pour les marques et les entreprises de médias transformatrices. Directement et par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies sous licence de haute qualité , des vecteurs , des illustrations , des modèles 3D , des vidéos et de la musique . En collaboration avec sa communauté croissante de plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine, et dispose actuellement de plus de 424 millions d'images et de plus de 27 millions de clips vidéo.

Basée à New York, Shutterstock possède des bureaux dans le monde entier et des clients dans plus de 150 pays. La société possède également Splash News, la première agence de presse de divertissement pour les salles de rédaction et les sociétés de médias du monde entier, Pond5, la plus grande place de marché de contenu vidéo ; TurboSquid, la plus grande place de marché de contenu 3D ; PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan ; Offset, une collection d'images haut de gamme ; Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout ; PremiumBeat, une bibliothèque de musique libre de droits ; Shutterstock Editorial, une source de premier plan d' images et de vidéos éditoriales pour les médias du monde entier ; et Bigstock , une plateforme musicale pilotée par l'intelligence artificielle ; et une offre de stock média orientée valeur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et sur Facebook .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1985124/Shutterstock_Leadership_Sponsor.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/Shutterstock_Red_Logo.jpg

SOURCE Shutterstock, Inc.