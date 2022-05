Shutterstock é anunciada como parceira global exclusiva de fotografia dos eventos da Advertising Week em 2022

A parceria oferece à Shutterstock direitos exclusivos de fotografar, licenciar e distribuir conteúdos dos eventos presenciais globais da Advertising Week ao longo do ano.

NOVA YORK, 3 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), a plataforma criativa líder mundial para marcas e empresas de mídia transformadoras, anunciou hoje uma parceria exclusiva de fotografia com a Advertising Week para todos seus eventos globais em 2022. Os eventos da Advertising Week são considerados como os maiores encontros anuais de líderes de marketing, mídia e tecnologia do mundo. Entre eles estão a Advertising Week da Europa, realizada em Londres de 16 a 19 de maio; a Advertising Week da Ásia, organizada em Tóquio de 31 de maio a 2 de junho; o Fórum de Liderança da Advertising Week na América Latina (LATAM), realizado no México em 5 de maio; o Great Minds at Work, que será transmitido on-line em 8 de junho; a Advertising Week da Ásia-Pacífico (APAC), organizada em Sidney de 2 a 3 de agosto; a Advertising Week de Nova York, de 19 a 22 de setembro; e a Advertising Week da América Latina, realizada na Cidade do México de 8 a 10 de novembro.

Realizando a cobertura fotográfica dos eventos com exclusividade, a Shutterstock vai registrar as milhares de atividades híbridas em sete eventos principais, oferecendo imagens e filmagens de líderes de pensamento de classe mundial, palestras, ativações de marca, bate-papos informais e apresentações. À medida que os eventos voltam a acontecer de forma presencial, o tema dominante é explorar a contribuição global dos pioneiros do setor para o cenário criativo, assim como identificar como será o futuro dele nas economias criativa, tecnológica e inovadora locais.

Em 2021, a Shutterstock foi responsável pela cobertura fotográfica exclusiva da Advertising Week de Nova York. A prorrogação do acordo marca a primeira vez em que a empresa será a parceira exclusiva nos eventos da Advertising Week em todo o mundo.

A Advertising Week tem uma rede de colaboradores de mais de 2.500 líderes do setor, que oferecem suas opiniões especializadas sobre dados do setor, e mais de 165 mil participantes anuais em seus eventos durante o ano, abrangendo seis mercados globais.

"Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria com a Advertising Week no que será nossa parceria editorial global mais forte até hoje", disse Candice Murray, vice-presidente do departamento editorial da Shutterstock. "Acreditamos no poder da inspiração por meio da educação. Estamos empolgados em mostrar uma liderança de pensamento eletrizante, fotografando os pioneiros, especialistas do setor e pensadores inovadores nos muitos eventos da Advertising Week em 2022."

"A Shutterstock é nossa parceira de confiança há anos, com um forte histórico de excelência, e estamos entusiasmados em trabalhar com uma empresa criativa de renome internacional, que é a melhor da categoria, ao embarcarmos juntos nessa jornada global", disse Matt Scheckner, CEO global da Advertising Week. "Estamos animados para compartilhar os conteúdos de alta qualidade que eles fotografarão em nossos importantes eventos, não só com nossa robusta comunidade da Advertising Week, mas também com os clientes da Shutterstock do mundo todo."

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é a plataforma criativa líder mundial para marcas e empresas de mídia transformadoras. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e música licenciados e de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de dois milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, disponibiliza mais de 405 milhões de imagens e mais de 25 milhões de vídeos.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da PicMonkey, uma plataforma líder on-line de design gráfico e edição de imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma usina de produção personalizada de ponta a ponta; da PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria; da Shutterstock Editorial, uma fonte de imagens editoriais e vídeos de primeira linha para a imprensa mundial; da TurboSquid, um marketplace líder de conteúdos 3D; da Amper Music, uma plataforma de música orientada por IA; e da Bigstock, um banco de imagens e vídeos orientado para agregar valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

Sobre a Advertising Week

A Advertising Week (AW) é a principal plataforma global de liderança de pensamento com foco em marketing, mídia, tecnologia e cultura. Fundada em 2004 em Nova York, a premiada franquia global de eventos da Advertising Week inclui a AWNewYork (NYC), AWEurope (Londres), AWAsia (Tóquio), AWLATAM (Cidade do México), AWAPAC (Sidney) e AWAfrica (Joanesburgo, em 2023). Além de eventos ao vivo e virtuais, a plataforma de conteúdo global, durante todo o ano, também contém o melhor e-learning dos principais professores do mundo (AWLearn); conteúdos originais de áudio, vídeo e editorial (AW360) e tecnologia proprietária de eventos (AWLabs).

Acesse advertisingweek.com para obter mais informações.

